ÀôË¼Êæ»á¡¡Æ±¶¿¤ÎÎ¢¶âµÄ°÷¡¦À¾Â¼¹¯Ì»á¤È¤Î»×¤¤½Ð²ó¸Ü¡ÖÅö»þ¤«¤é¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¸µÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤ÎÀôË¼Êæ»á¡Ê£¶£±¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ìµ½êÂ°¤Ç½°±¡Áª¡Ê£±£µÆü¸ø¼¨¡¢£²£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÄ©¤àÀ¾Â¼¹¯Ì¸µ·ÐºÑ»º¶ÈÁê¡Ê£¶£±¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢ÅÞ°÷»ñ³ÊÄä»ßÃæ¡£Íè¤ë½°±¡Áª¤Ë¤âÌµ½êÂ°¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¡££±£³Æü¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÊ¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¤äÃ¸Ï©Åç¤òË¬¤Í¡¢¼Õºá¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡¡
¡¡Àô»á¤Ï¡¢À¾Â¼»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤òÅºÉÕ¤·¡ÖÀ¾Â¼¹¯ÌµÄ°÷¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±£¸ºÐ¤ÎÂç³Ø£±Ç¯À¸¤Î»þ¤Î¤³¤È¤À¡£Æ±¤¸ÌÀÀÐ½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åö»þ£²Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿À¾Â¼¹¯Ì»á¤È°ì½ï¤Ë¤«¤É¹¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È°Õ³°¤Ê²áµî¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÅö»þ¤«¤é¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£à¸¢ÎÏÍß¤Î²ôá¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö»þ¤«¤é¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì°õ¾Ý¤À¡Ä¡×¤È¤½¤Î¿ÍÊÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£