¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ö¥¤¥Ã¥Æ£Ñ¡ª¡×Éüµ¢¡¡¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¤â¤é¤¤µã¤¡Ä´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆÈÀê
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬£±£³Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥Æ£Ñ¡ª¡×¤ËÌó£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£Ó£Î£Ó¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ê±Û¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êºßÀÒ»þ¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À²¼¤Î£²£°£²£°Ç¯¤Î£´·î¤Ë³°½Ð¤ä°û¤ß²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢Æ±Ç¯£¶·î¤ËÂà½ê¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¡£¤·¤«¤·¡¢Àè·î¤ÎÊüÁ÷¤ÇÉüµ¢¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿Íµ¤´ë²è¤À¤Ã¤¿àÃË£³¿Íº×¤êá¤Ë¡¢£Í£Ã¤Ç¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦µÜÀîÂçÊå¤È¤È¤â¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¡Ö¥¤¥Ã¥Æ£Ñ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ê±Û¤¯¤ó¡×¡Ö¼ê±ÛÍ´Ìé¡×¡Ö¼ê±ÛÉü³è¡×¡ÖÆâÂ¼¤µ¤ó¡×¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¡×¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡ÖÂçÊå¤µ¤ó¡×¡ÖµÜÀî¤µ¤ó¡×¡ÖÎ©ÌÚ¤µ¤ó¡×¡Ö¥¤¥¨¡¼¡¼¡¼¥¤¡×¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬¼¡¡¹¤È¥È¥ì¥ó¥É¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¼ê±Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÉüµ¢¤ò´î¤ÖÀ¼¤¬Â³½Ð¡£ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¥¤¥Ã¥Æ£Ñ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¤¥Ã¥Æ£Ñ¸«¤Æ¤ë¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥°ÕÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£