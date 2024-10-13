µå¾ìÁûÁ³¡ª¥í¥Ã¥Æ¡¦Ãæ¿¹½Ó²ð¤Î¡È¿¿¤Ã¥¹¥é¡É¤ËÁê¼êÂÇ¼Ô¤â¥¿¥¸¥¿¥¸¡ÄÂëÂÇÀþ¤«¤é´°àú¤¹¤®¤ë¡È¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡É¤òÃ¥¤Ã¤¿½Ö´Ö
10·î4Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹ÂÐÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¡È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡É¤¬¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Û¡¼¥¯¥¹ÂÇÀþ¤«¤é¡È´°àú¤¹¤®¤ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡É¤òÃ¥¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¿¿¤Ã¥¹¥é¡É¤¬ßÚÎö¤·¤¿½Ö´Ö
¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢22ºÐ¤ÎÃæ¿¹½Ó²ð¡£°ìÊý¡¢¼õ¤±¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â19ºÐ¤Î»ûÃÏÎ´À®¤È¡¢ÂçÊÑ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é²ó¡¢Ãæ¿¹¤Ï1»à¤«¤é»Íµå¤ò½Ð¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤«¤éÍð¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Åêµå¤Ç3ÈÖ¡¦·ª¸¶ÎÍÌð¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤Ë¡¢4ÈÖ¡¦»³ÀîÊæ¹â¤ò¥µ¡¼¥É¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÂ³¤¯2²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î5ÈÖ¡¦ÀµÌÚÃÒÌé¤ËÂÐ¤·¡¢Å°Äì¤·¤¿³°³Ñ¹¶¤á¤Ç¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤È¤¹¤ë¤È¡¢¾¡Éé¤Î6µåÌÜ¤Ï¡¢³°³Ñ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿146¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¿¶¤é¤»¤Æ¶õ¿¶¤ê¤Ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦»ûÃÏ¤Î¥ê¡¼¥É¤È¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤ÆÅê¤²¤ëÃæ¿¹¤ÎÅêµå¤¬´°àú¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿·Á¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÃæ¿¹¤Ï5²ó¡¦75µå¤òÅê¤²¤Æ4°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶¤ÇÍ¿»Í»àµå¤â½é²ó¤Î1¤Ä¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÈÆ²¡¹¤¿¤ëÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
10·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ð¥º¡ª¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥í¥Ã¥Æ¤Î¼¡Âå¤òÃ´¤¦¼ã¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆVTR¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¡£Ìîµå²òÀâ¼Ô¤ÎG.G.º´Æ£»á¤Ï¡Ö»ûÃÏÊá¼ê¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤´¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï1·³¸ø¼°Àï½é¥Þ¥¹¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿»ûÃÏ¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¾Î»¿¡£Ãæ¿¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÁêÅö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤º¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¶¯¤¤¤Î¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È¿ÈÂÎ¤¬¥Ç¥«¤¤¡£¤¢¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¿¿¤Ã¥¹¥éµ¤Ì£¡£ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã¥¹¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¶¯ÎÏ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍèµ¨¤Î¥í¥Ã¥Æ¤ò¡ÈÌÌÇò¤¯¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¡É¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÂëÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï´õË¾¤¬»ý¤Æ¤ë¡¡ÍèÇ¯¤ÏÆó¿Í¤È¤â¤º¤Ã¤È¾å¤Ç¸«¤¿¤¤¤Í¡¢Êá¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤¬ßõÎõ¤À¡×¡ÖÃæ¿¹ÍèÇ¯¤Ï¥í¡¼¥ÆÆþ¤êÍê¤à¡ª¡×¡Ö¿¤Ó¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥¥ì¥¥ì¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡£ÍèÇ¯¤ÏÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö´õË¾¤·¤«´¶¤¸¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ª¡×¡Ö¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÎÈá¤·¤¤¤±¤Éº£¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤Û¤¦¤¬µåÂ®¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤¬¤Ç¤Æ¤¤Æ¤ë ¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡Ø¥Ð¥º¡ª¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Ù¡Ë