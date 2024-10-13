²£ß·²Æ»Ò¡ÖÍ¾Íµ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡× ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³ùõ¥±¥¤¤¬ºî¤ë³Ú²°¤Î¶õµ¤¤ËÆ´¤ì¤ë
½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷À¤¬¥Í¥¿¤Î¸»¡£¤½¤ó¤Ê²£ß·²Æ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢³¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤¤½÷¤ò¼Â±é¡£º£²ó¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤Î¤Ë¡¢µï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤½÷À¡¢¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡£
É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤äºÂ¤ë³ÑÅÙ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡ª
¤³¤Î´Ö¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î»³粼¥±¥¤¤µ¤ó¤È³Ú²°¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤À¤±ÏÃ¤¹¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¤òºî¤ê½Ð¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸åÇÚ¤È»Å»ö¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¡ÈÃý¤é¤Ê¤¤ã¡Ä¡É¤È¾Ç¤ê¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æµ¡·ù¤¬°¤½¤¦¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é·ù¤À¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¿ÍÊÁ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢ÌµÍý¤ä¤ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ú¥é¥Ú¥éÃý¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÀèÇÚ¤Ï¡¢¸åÇÚ¤ä¼ã¤¤»Ò¤«¤é¤¹¤ë¤È·ù¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥±¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÃý¤ê¤«¤±¤ë¤Ê¥ª¡¼¥é¡É¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÅ¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³Ú²°¤ËÍ¾Çò¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë·ë²Ì¡¢¤¤¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¾Íµ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ÊÁ°¡¢·à¾ì¤Ç¥Í¥¿¤ò¤ä¤Ã¤¿»þ¡¢¼¡¤Î½Ð±é¼Ô¤Ç¤¢¤ëÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬¡Ö¤¤¤ÄÂ©¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡¢²£ß·¤µ¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¦¥±¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¡¢»ä¡¢Â©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¡ª¡¡¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ÂºÝ¡¢´Ö¤¬ÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢»À·ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤Ãý¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡£¥±¥¤¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÍ¾Çò¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤â¤¦¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½À¤é¤«¤¤¶õµ¤¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤éÀÅ¤«¤Ë¾ì¤Ëµï¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥±¥¤¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢É½¾ð¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³ÑÅÙ¤ÇºÂ¤ê¡¢¼ª¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÁê¼êÂ¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ª¤¯¡¢¤È¤¤¤¦µ»¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´é¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÈ±¤ò¤«¤¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¡ª¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤è¤³¤µ¤ï¡¦¤Ê¤Ä¤³¡¡·Ý¿Í¡£¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¥Ã¤È¤¯¤ë½÷¡É¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤äCM¤Ç³èÌöÃæ¡£2023Ç¯6·î¤ËÂè»°»Ò¤ò½Ð»º¡£
¢¨¡Øanan¡Ù2024Ç¯10·î16Æü¹æ¤è¤ê¡£¼Ì¿¿¡¦ÃæÅç·Ä»Ò¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÊÌÉÜËã°á¡¡Ê¸¡¦½Å¿® °½
¡Êby ananÊÔ½¸Éô¡Ë