¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¡¡ÊÆ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Çàæ·ÃÑ¿´áÌîµ×ÊÝÄ¾¼ù¤ÈºÆ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¤¬£±£³Æü¡¢Âçºå¡¦¤â¤ê¤Î¤ß¤ä¥¥å¡¼¥º¥â¡¼¥ë£Â£Á£Ó£Å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Á¤ã¡Á¥º¥â¡¼¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤äÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»Ê²ñ¡¢¾ÆÆù²°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¿¤à¤±¤ó¤Ï¡Ö¥É¥ë²Ô¤¤¤À¤é£Ï£Ë¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é±ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢£±¥É¥ë£±£¶£µ±ß¤À¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢²¿¤¹¤ë¤Î¤â·ù¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç°û¤ó¤À¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡¢£µ£°£°£°±ß¤Ç¤·¤¿¤è¡¢£±ÇÕ¡£¤½¤³¤Ë¿åÂ¤·¤Æ¡¢¤·¤¬¤ó¤Ç°û¤ó¤À¤è¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½µ¤Ë°ì²ó¡¢ËÌÊÆÍ£°ì¤ÎÆüËÜ¸ì¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¥é¥¸¥ª¶É¡¦£Ô£Ê£Ó¡Ê£Ô£å£á£í¡¡£Ê¡¡£Ó£ô£á£ô£é£ï£î¡Ë£Ò£Á£Ä£É£Ï¡¡£Æ£Í¡¡£±£°£¶¡¥£³¤Ç¡Ö¤¿¤à¤±¤ó¤¬£Ì£Á¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¡Á¡ª¡Ê²¾¡Ë¡×¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâÍÆ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö£±½µ´Ö¤Î¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¡¢¤ª¤â¤í¤¤¤³¤È¤È¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¿Í¤ò¥²¥¹¥È¤Ç·Þ¤¨¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ì²ó¤É¤óÄì¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡£¡ÊÊÆ¹ñ¤Ë¡ËÍè¤Æ¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ì°ì¿Í¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¤ó¤ä¤È¡Ä¡£¼ºÇÔ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥¤¥º¡ª¥Ø¥¥µ¥´¥óµµ¡×¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÃËÀ£³¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öæ·ÃÑ¿´¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Ìîµ×ÊÝÄ¾¼ù¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖÌîµ×ÊÝ¤¯¤ó¤È¤«¤µ¡¢ÇÐÍ¥¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤â¥Ð¥¤¥È¤È¤«¤Ç¤¤Ò¤ó¤«¤é¡¢Èà¤Ï¡Ø£Â£±¥Ó¥¶¡Ù¡Ê¸½ÃÏ¤ÇµëÍ¿¤äÊó½·¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ê½¢Ï«¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë¤ÇÍè¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£