HYDE追加公演『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-』千葉・幕張メッセ公演の模様をABEMA PPVで配信決定
■『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-』10月26日17時6分と、27日の17時6分より配信開始
HYDEによる『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-』の千葉・幕張メッセ公演の模様を10月26日17時6分と、27日の17時6分よりそれぞれ独占生配信することを決定した。
また、本ライブの配信チケットを10月13日19時30分より販売開始した。
『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-』は、HYDEによる大好評のうちに幕を閉じたライヴハウスツアー『HYDE [INSIDE] LIVE 2024』の追加公演。
チケット争奪戦を受けて決定した追加公演のうち、ABEMAでは千葉・幕張メッセにて行われる最終公演を含む2日間の模様を独占生配信する。
常に進化を続けるHYDEが織りなす迫力のステージを、ぜひ楽しもう。
(C)VAMPROSE
配信情報
『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-』
DAY1：10/26（土）17時6分開演
DAY2：10/27（日）17時6分開演
見逃し配信
DAY1：10/29（火）23時59分まで
DAY2：10/30（水）23時59分まで
リリース情報
2024.10.16 ON SALE
ALBUM『HYDE [INSIDE]』
DAY1配信URL
https://abema.tv/live-event/54398236-4b96-49e9-9341-7d46a41775ed
DAY2配信URL
https://abema.tv/live-event/6f2b5ca6-1270-44b6-81a9-97d7d968fcc3
HYDE OFFICIAL SITE
https://www.hyde.com/