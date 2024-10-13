Novel Core、メジャーデビュー4周年＆ファンネーム命名3周年記念でYouTube Live配信
Novel Coreが、自身のメジャーデビュー4周年とファンダム・OUTERの命名3周年を記念したYouTube Live「Novel Core Debut 4th Anniversary Talk&Live」を10月16日21時30分より生配信する。
1周年記念では、ファンネームとなる「OUTER」の名前とロゴの発表、2周年記念ではNovel Coreが完全セルフプロデュースしたジュエリーの発表をするなど、様々な取り組みを行ってきたNovel Core。今回の4周年記念では、昨年に行われた3周年記念の生配信が好評だったことを受け、YouTube Liveを行うことが発表された。
＜“BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama＞
会場 : Kアリーナ 横浜
開場: 15:30 / 開演: 17:00
▼チケット
最速プレオーダー受付中
10月20日（日） 23:59まで
https://eplus.jp/novelcore/
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