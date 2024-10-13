»³ºê¸¿Í¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡È¿ù¸µ¡É»Ñ¤Î¥¯¡¼¥ëSHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÄ¶¥¤¥±¥á¥ó¡×
10·î13Æü¡¢»³ºê¸¿Í¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¦±é¼Ô¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
»³ºê¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿º£Ç¯1·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡¢¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡½ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡½¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤ÎÂè2ÏÃÊüÁ÷¤Î¹ðÃÎ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ößê¤á¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¿ù¸µº´°ì¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤ä¡¢¶¦±é¼Ô¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿ù¸µ¤¬¿ù¸µ¤¹¤®¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¼Ì¿¿¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡ÖÄ¶¥¤¥±¥á¥ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Ê±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂç³èÌöÃæ¤Î»³ºê¡£º£²ó¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Â¼ÌÈÇ¤Î¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢ÆüÏªÀïÁè¤Ç¤Þ¤¶¤Þ¤·¤¤Éð¸ù¤ò¤¢¤²¡¢¤½¤ÎÆ®¤¤¤Ö¤ê¤«¤é¡ÈÉÔ»à¿È¤Î¿ù¸µ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸µÊ¼»Î¡¦¿ù¸µº´°ì¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§»³ºê¸¿Í¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê
¢¨»³ºê¤Î¡Öºê¡×¤ÏÎ©¤Äºê