Da-iCE、New Album『MUSi-aM』リード曲「TAKE IT BACK」のMVビハインド映像を公開

Da-iCEが10月13日20時に、New Album『MUSi-aM』のリード曲「TAKE IT BACK」のMusic Video - Behind The ScenesをYouTubeにてプレミア公開した。

『MUSi-aM』は、メジャーデビュー10周年を迎えたDa-iCEがお届けする1年4ヵ月ぶりのオリジナルアルバムで、ミュージアム = 博物館・美術館という名の通り、彼らが歩んできた歴史をぎゅっと詰め込んだ作品となっている。

リード曲「TAKE IT BACK」は、メンバーの工藤大輝、花村想太が作詞を担当し、作詞・作曲・編曲はSTYが担当。10年間のDa-iCEを凝縮させた攻めのダンスナンバー。

10月6日に公開されたMusic Videoは、楽曲に合わせて激しく切り替わるメンバーカットや、躍動感のあるダンスシーンが見応えのある映像に仕上がっている。

Behind The Scenesでは、そんなMusic Videoの撮影の舞台裏の様子が収められており、様々なシチュエーションやダンスシーンの撮影、舞台裏のオフショットなど、ファン必見の内容となっている。

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

ALBUM『MUSi-aM』

Da-iCE OFFICIAL SITE

https://da-ice.jp