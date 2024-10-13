立憲民主党は１３日、衆院選の比例選単独候補として２９人の公認を発表した。

小選挙区も含めた立民の公認候補者は２３７人となり、衆院定数の過半数（２３３議席）を超えた。大串博志代表代行は党本部で「単独でも政権を担える数字だ」と記者団に語った。大阪５区からの出馬が内定していた西川弘城氏は、比例近畿ブロックに変更となった。比例選の公認候補は次の通り。（敬称略）

【比例選】

北海道 石川知裕（５１）元▽同 石川秀行（５２）新▽同 鈴木敦子（４１）新▽同 田島央一（４７）新▽東北 伊藤勢至（７７）新▽同 岸田清実（６９）新▽北関東 若林幸子（６７）新▽同 木村誠（４９）新▽同 渡会光恵（５６）新▽南関東 金子健一（６６）元▽同 今野典人（６４）新▽同 為谷義隆（５０）新▽東京 北出美翔（３８）新▽同 岩永久佳（４７）新▽同 本多平直（５９）元▽同 川島智太郎（６０）元▽北陸信越 武居博明（６６）新▽東海 堀誠（５０）新▽同 滝本剛（６２）新▽同 太田真平（３８）新▽近畿 西川弘城（５９）新▽同 石田京子（６６）新▽同 永江一之（４９）新▽同 横田昌三（５５）新▽中国 山本誉（６７）新▽同 加藤寿彦（７７）新▽四国 渡部昭（７４）新▽九州 清藤啓（６３）新▽同 福松節生（７５）新