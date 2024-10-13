立憲民主党

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　立憲民主党は１３日、衆院選の比例選単独候補として２９人の公認を発表した。

　小選挙区も含めた立民の公認候補者は２３７人となり、衆院定数の過半数（２３３議席）を超えた。大串博志代表代行は党本部で「単独でも政権を担える数字だ」と記者団に語った。大阪５区からの出馬が内定していた西川弘城氏は、比例近畿ブロックに変更となった。比例選の公認候補は次の通り。（敬称略）

　【比例選】

　北海道　石川知裕（５１）元▽同　石川秀行（５２）新▽同　鈴木敦子（４１）新▽同　田島央一（４７）新▽東北　伊藤勢至（７７）新▽同　岸田清実（６９）新▽北関東　若林幸子（６７）新▽同　木村誠（４９）新▽同　渡会光恵（５６）新▽南関東　金子健一（６６）元▽同　今野典人（６４）新▽同　為谷義隆（５０）新▽東京　北出美翔（３８）新▽同　岩永久佳（４７）新▽同　本多平直（５９）元▽同　川島智太郎（６０）元▽北陸信越　武居博明（６６）新▽東海　堀誠（５０）新▽同　滝本剛（６２）新▽同　太田真平（３８）新▽近畿　西川弘城（５９）新▽同　石田京子（６６）新▽同　永江一之（４９）新▽同　横田昌三（５５）新▽中国　山本誉（６７）新▽同　加藤寿彦（７７）新▽四国　渡部昭（７４）新▽九州　清藤啓（６３）新▽同　福松節生（７５）新