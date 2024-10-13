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Bass : ¹â´ÖÍ°ì
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Recording & Mixing Engineer : ²¬Â¼¸¹
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https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution
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