10月14日（月）に盛岡競馬場で行われる、南部杯（Jpn1・3歳上・ダ1600m）の枠順は下記の通り。JRAからは7頭。レモンポップは1枠1番へさきたま杯で交流G1勝ちを決めた以来の休養明け。実績的には断然でここでは負けられない戦い。G1馬ペプチドナイル、地方からは南関三冠馬ミックファイアなどが続く。注目の発走は14日（月）18時15分。

【さきたま杯】坂井瑠「日本では底を見せていない」レモンポップが断然の人気に応える

中央、地方が激突

1-1

レモンポップ

牡6・57.0・坂井瑠星

田中博康・美浦

2-2

ミックファイア

牡4・57.0・吉原寛人

渡辺和雄・大井

2-3

ウラヤ

牡5・57.0・山本聡哉

畠山信一・岩手

3-4

タガノビューティー

牡7・57.0・石橋脩

西園正都・栗東

3-5

ヒロシクン

せん5・57.0・高松亮

佐藤雅彦・岩手

4-6

キタノリューオー

牡6・57.0・服部茂史

萱野浩二・美浦

4-7

サヨノネイチヤ

牡5・57.0・西啓太

坂井英光・大井

5-8

アラジンバローズ

せん7・57.0・下原理

新子雅司・兵庫

5-9

ゲンパチプライド

牡5・57.0・阿部英俊

村上実・岩手

6-10

ダイシンピスケス

牡6・57.0・村上忍

森秀行・栗東

6-11

キタノヴィジョン

牡7・57.0・石川倭

萱野浩二・美浦

7-12

ゼットセントラル

せん8・57.0・陶文峰

菅原右吉・岩手

7-13

マイネルアストリア

牡7・57.0・関本玲花

関本浩司・岩手

8-14

ペプチドナイル

牡6・57.0・藤岡佑介

武英智・栗東

8-15

ボウトロイ

牡6・57.0・岩本怜

菅原勲・岩手