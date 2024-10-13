【南部杯】坂井瑠星レモンポップは1枠1番へ
10月14日（月）に盛岡競馬場で行われる、南部杯（Jpn1・3歳上・ダ1600m）の枠順は下記の通り。JRAからは7頭。レモンポップは1枠1番へさきたま杯で交流G1勝ちを決めた以来の休養明け。実績的には断然でここでは負けられない戦い。G1馬ペプチドナイル、地方からは南関三冠馬ミックファイアなどが続く。注目の発走は14日（月）18時15分。
【さきたま杯】坂井瑠「日本では底を見せていない」レモンポップが断然の人気に応える中央、地方が激突
1-1
レモンポップ
牡6・57.0・坂井瑠星
田中博康・美浦
2-2
ミックファイア
牡4・57.0・吉原寛人
渡辺和雄・大井
2-3
ウラヤ
牡5・57.0・山本聡哉
畠山信一・岩手
3-4
タガノビューティー
牡7・57.0・石橋脩
西園正都・栗東
3-5
ヒロシクン
せん5・57.0・高松亮
佐藤雅彦・岩手
4-6
キタノリューオー
牡6・57.0・服部茂史
萱野浩二・美浦
4-7
サヨノネイチヤ
牡5・57.0・西啓太
坂井英光・大井
5-8
アラジンバローズ
せん7・57.0・下原理
新子雅司・兵庫
5-9
ゲンパチプライド
牡5・57.0・阿部英俊
村上実・岩手
6-10
ダイシンピスケス
牡6・57.0・村上忍
森秀行・栗東
6-11
キタノヴィジョン
牡7・57.0・石川倭
萱野浩二・美浦
7-12
ゼットセントラル
せん8・57.0・陶文峰
菅原右吉・岩手
7-13
マイネルアストリア
牡7・57.0・関本玲花
関本浩司・岩手
8-14
ペプチドナイル
牡6・57.0・藤岡佑介
武英智・栗東
8-15
ボウトロイ
牡6・57.0・岩本怜
菅原勲・岩手