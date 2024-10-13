¡ØWIND BREAKER¡ÙÂè2´ü¡¢ÍèÇ¯4·îÊüÁ÷³«»Ï¡¡PV¸ø³«¤ÇÄØÌîÍ¤Ìò¤Ï°©ºäÎÉÂÀ
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØWIND BREAKER¡ÙÂè2´ü¤¬¡¢2025Ç¯4·î¤è¤êTBS·Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥àTURBOÏÈ¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·¥¥ã¥éÅÐ¾ì¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØWIND BREAKER¡ÙÂè2´ü¤ÎPV
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÄØÌîÍ¤Ìò¤Ï°©ºäÎÉÂÀ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡ÄØÌîÍ¤¡Ê¤Ä¤Ð¤¤Î ¤¿¤¹¤¯¡Ë¤Ï¡¢É÷Îë¹â¹»3Ç¯2ÁÈ¡£¡È¥Ü¥¦¥Õ¥¦¥ê¥ó¡É»ÍÅ·²¦¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢»ý¹ñ½°¡¦É®Æ¬¡£¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¤òÉ¬¤º¿È¤ËÃå¤±¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¥¥é¥¥é¤·¤¿¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤µ¤ó¡£¡ÈÄØ¤Á¤ã¤ó¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£ÇßµÜ¤Î¤³¤È¤ò¡ÈÇß¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢ÆÃÊÌÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ð¤Ë¸ü¤¯¤¤¤Ä¤âÏ¯¤é¤«¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ê°ìÌÌ¤â¡£
¡¡¡ØWIND BREAKER¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡Ø¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¿Íµ¤ÉÔÎÉÌ¡²è¤¬¸¶ºî¡£ÊÐº¹ÃÍ¤ÏºÇÄìÊÕ¡¢¥±¥ó¥«¤ÏºÇ¶¯¤È¸À¤ï¤ì¤ëÉ÷Îë¹â¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ºùÍÚ¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë³¹¤ò¼é¤ë½¸ÃÄ¡ÈËÉÉ÷Îë¡É¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³¹¤ò¼é¤ë¤¿¤áÀï¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2024Ç¯4·î¡Á6·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âè2´ü¤¬2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·¥¥ã¥éÅÐ¾ì¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØWIND BREAKER¡ÙÂè2´ü¤ÎPV
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÄØÌîÍ¤Ìò¤Ï°©ºäÎÉÂÀ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡ÄØÌîÍ¤¡Ê¤Ä¤Ð¤¤Î ¤¿¤¹¤¯¡Ë¤Ï¡¢É÷Îë¹â¹»3Ç¯2ÁÈ¡£¡È¥Ü¥¦¥Õ¥¦¥ê¥ó¡É»ÍÅ·²¦¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢»ý¹ñ½°¡¦É®Æ¬¡£¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¤òÉ¬¤º¿È¤ËÃå¤±¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¥¥é¥¥é¤·¤¿¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤µ¤ó¡£¡ÈÄØ¤Á¤ã¤ó¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£ÇßµÜ¤Î¤³¤È¤ò¡ÈÇß¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢ÆÃÊÌÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ð¤Ë¸ü¤¯¤¤¤Ä¤âÏ¯¤é¤«¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ê°ìÌÌ¤â¡£
¡¡¡ØWIND BREAKER¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡Ø¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¿Íµ¤ÉÔÎÉÌ¡²è¤¬¸¶ºî¡£ÊÐº¹ÃÍ¤ÏºÇÄìÊÕ¡¢¥±¥ó¥«¤ÏºÇ¶¯¤È¸À¤ï¤ì¤ëÉ÷Îë¹â¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ºùÍÚ¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë³¹¤ò¼é¤ë½¸ÃÄ¡ÈËÉÉ÷Îë¡É¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³¹¤ò¼é¤ë¤¿¤áÀï¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2024Ç¯4·î¡Á6·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âè2´ü¤¬2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£