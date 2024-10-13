立憲民主党は１３日、比例代表のみに出馬する衆院選候補２９人の追加擁立を発表した。

これにより、小選挙区と合わせた立民の公認候補は衆院の過半数（２３３議席）を上回った。

大串博志代表代行は党本部で記者団に対し、衆院選で政権交代を目指す方針を改めて強調し、「野党第１党として単独で過半数を目指す姿勢を示す」と語った。

１３日に発表した候補は各ブロックの比例名簿で小選挙区との重複立候補者より下位に掲載される見通し。大阪５区の公認候補としていた新人の西川弘城氏は同区での擁立を取りやめ、近畿ブロックに転出させた。

西川氏以外の候補は次の通り。（敬称略、元＝元職、新＝新人）

【北海道】石川知裕＝元▽石川秀行＝新▽鈴木敦子＝新▽田島央一＝新

【東北】伊藤勢至＝新▽岸田清実＝新

【北関東】若林幸子＝新▽木村誠＝新▽渡会光恵＝新

【南関東】金子健一＝元▽今野典人＝新▽為谷義隆＝新

【東京】北出美翔＝新▽岩永久佳＝新▽本多平直＝元▽川島智太郎＝元

【北陸信越】武居博明＝新

【東海】堀誠＝新▽滝本剛＝新▽太田真平＝新

【近畿】石田京子＝新▽永江一之＝新▽横田昌三＝新

【中国】山本誉＝新▽加藤寿彦＝新

【四国】渡辺昭＝新

【九州】清藤啓＝新▽福松節生＝新。