ILLIT、2ndミニアルバム「I′LL LIKE YOU」ハイライトメドレーを公開

ILLITがニューアルバムに収録される音源の一部を公開し、強力な中毒性を予告した。彼女たちは13日、HYBE Labelsの公式YouTubeチャンネルに2ndミニアルバム「I'LL LIKE YOU」のハイライトメドレーを掲載した。映像は、ニューアルバムに収録される5曲の音源一部と各曲タイトルのタイポグラフィを様々な方式で遊んでいるILLITの姿で構成された。メンバーたちは文字の間を走り回ったり、タイトルのデザインを活用してハートを作る対決をするなど、突飛な魅力をアピールした。

タイトル曲「Cherish (My Love)」が最も大きな関心を引き付ける。「Cherish (My Love)」はILLITの率直で唐突な魅力が感じられるダンスポップナンバーだ。君の心がきになるけど、それより君のことが好きな私の心がもっと大切だと歌う。さらにILLITの清雅な音色と「Ch ch ch ch cherish my love」という中毒性の強いメロディーが調和し、デビュー曲「Magnetic」に続くもう一つのヒット曲誕生を予感させた。他にもアルバムと同名の楽曲「I'll Like You」は、ラブリーなメロディーが目立つミディアムポップで、最初のトラックから気持ちのいいエネルギーを与えてくれる。「IYKYK (If You Know You Know)」は弾けるツーステップ(2-Step Garage)ジャンルで表現した。TikTokなどSNSで使われる「知ってるでしょう?」という意味の新造語を活用し、好きな相手の魅力は言わなくてもわかっているでしょうという歌詞が興味深い。また自分の悩みや複雑な気持ちをニキビに喩えた「Pimple」は、ILLITの夢幻的な雰囲気を高める。最後に刻々と変わる本音を描いたポップジャンルの「Tick-Tack」まで、ILLITだけのユニークな感性と魅力的な声が盛り込まれるニューアルバムに期待が集まる。ILLITの2ndミニアルバム「I'LL LIKE YOU」は21日の午後6時に発売される。これに先立ち、18日と20日にミュージックビデオの予告映像と披露し、カムバックへの熱気を高める。