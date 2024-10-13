Machico、新曲を10/23・11/6に隔週でデジタルリリース決定
声優・アーティストのMachico、が新曲をデジタルリリースすることが決定。10月23日（水）に「有頂天」、続いて11月6日（水）に「好き嫌いニュービート」がリリースされる。
両曲とも新進気鋭のコンポーザー飯島郁子が作詞・作曲を、ゆいにしお他さまざまなアーティストのアレンジをしてきた水口浩次が編曲を手掛けたポップなナンバー。
なお、彼女が歌唱を担当した「レッツゴー！！ライダーキック〜Exercise Version〜」も配信開始されたばかり。本楽曲のショートサイズは好評発売中の「CDツイン スーパー戦隊 VS 仮面ライダー」にも収録されている。
リリース情報
10月23日（水）より、各配信サイトにて配信開始
各配信サイト
https://machico.lnk.to/uchouten
※10月23日（水）よりリンク有効
配信シングル「好き嫌いニュービート」
11月6日（水）より、各配信サイトにて配信開始
各配信サイト
https://machico.lnk.to/SukiKiraiNewBeat
※11月6日（水）より、リンク有効
ライブ・イベント情報
11/30（土）17:00開場／18:00開演
会場：豊洲PIT
チケット：全席指定：\7,500
＜イープラス最終先行受付中！＞
受付期間：〜10/14(月・祝)23:59
＜申し込みはこちら＞
eplus.jp/machico/
＜一般販売＞
10月19日(土)12:00から
リリース情報
【配信日】2024年10月9日(水) 開始
【価格】単曲：￥239＋税
【LinkFire】 http://machico.lnk.to/RiderKick
『せんたいライダーKidsチャンネル』
https://www.youtube.com/@SR-KIDS
リリース情報
【発売日】2024年10月9日（水）
【価格】￥3,300（税抜￥3,000） 【品番】COCX-42330〜1
https://columbia.jp/prod-info/COCX-42330-1/
【DISC1】
01. 爆上戦隊ブンブンジャー（『爆上戦隊ブンブンジャー』オープニング・テーマ）／歌：遠藤正明
02. 全力キング（『王様戦隊キングオージャー』主題歌）／歌：古川貴之
03. 俺こそオンリーワン（『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』オープニング・テーマ）／歌：MORISAKI WIN
04. 全力全開！ゼンカイジャー（『機界戦隊ゼンカイジャー』主題歌）／歌：つるの剛士 コーラス：ことのみ児童合唱団
05. 魔進戦隊キラメイジャー（『魔進戦隊キラメイジャー』オープニング・テーマ）／歌：大西洋平
06. 騎士竜戦隊リュウソウジャー（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』オープニング・テーマ）／歌：幡野智宏
07. ルパンレンジャーVSパトレンジャー（『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』主題歌）／歌：Project.R（吉田達彦、吉田仁美）
08. LUCKYSTAR（『宇宙戦隊キュウレンジャー』オープニング・テーマ）／歌：幡野智宏（Project.R）
09. 動物戦隊ジュウオウジャー（『動物戦隊ジュウオウジャー』オープニング・テーマ）／歌：高取ヒデアキ（Project.R） コーラス：ヤング・フレッシュ
10. さぁ行け！ニンニンジャー！（『手裏剣戦隊ニンニンジャー』オープニング・テーマ）／歌：大西洋平
【DISC2】
01. CHEMY×STORY（『仮面ライダーガッチャード』主題歌）／アーティスト：BACK-ON × FLOW
02. Trust・Last（『仮面ライダーギーツ』主題歌）／歌：倖田來未 × 湘南乃風
03. liveDevil（『仮面ライダーリバイス』主題歌）／歌：Da-iCE feat. 木村 昴
04. ALMIGHTY〜仮面の約束 feat. 川上洋平（『仮面ライダーセイバー』主題歌）／アーティスト：東京スカパラダイスオーケストラ 歌：川上洋平
05. REAL×EYEZ（『仮面ライダーゼロワン』主題歌）／歌：J×Takanori Nishikawa
06. Over "Quartzer"（『仮面ライダージオウ』主題歌）／歌：Shuta Sueyoshi feat. ISSA
07. Be The One（『仮面ライダービルド』主題歌）／歌：PANDORA feat.Beverly
08. EXCITE（『仮面ライダーエグゼイド』主題歌）／歌：三浦大知
09. 我ら思う、故に我ら在り（『仮面ライダーゴースト』主題歌）／歌：氣志團
10. SURPRISE-DRIVE（『仮面ライダードライブ』主題歌）／歌：Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE
11. レッツゴー！！ライダーキック〜Exercise Version〜（Short size）／歌：Machico
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関連リンク◆Machico オフィシャルサイト
◆Machico 音楽情報サイト