リリース情報







配信シングル「有頂天」10月23日（水）より、各配信サイトにて配信開始各配信サイトhttps://machico.lnk.to/uchouten※10月23日（水）よりリンク有効配信シングル「好き嫌いニュービート」11月6日（水）より、各配信サイトにて配信開始各配信サイトhttps://machico.lnk.to/SukiKiraiNewBeat※11月6日（水）より、リンク有効