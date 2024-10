声優・アーティストのMachico、が新曲をデジタルリリースすることが決定。10月23日(水)に「有頂天」、続いて11月6日(水)に「好き嫌いニュービート」がリリースされる。両曲とも新進気鋭のコンポーザー飯島郁子が作詞・作曲を、ゆいにしお他さまざまなアーティストのアレンジをしてきた水口浩次が編曲を手掛けたポップなナンバー。なお、彼女が歌唱を担当した「レッツゴー!!ライダーキック〜Exercise Version〜」も配信開始されたばかり。本楽曲のショートサイズは好評発売中の「CDツイン スーパー戦隊 VS 仮面ライダー」にも収録されている。

リリース情報







『CDツイン スーパー戦隊 VS 仮面ライダー 2015〜2024』【発売日】2024年10月9日(水)【価格】¥3,300(税抜¥3,000) 【品番】COCX-42330〜1https://columbia.jp/prod-info/COCX-42330-1/【DISC1】01. 爆上戦隊ブンブンジャー(『爆上戦隊ブンブンジャー』オープニング・テーマ)/歌:遠藤正明02. 全力キング(『王様戦隊キングオージャー』主題歌)/歌:古川貴之03. 俺こそオンリーワン(『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』オープニング・テーマ)/歌:MORISAKI WIN04. 全力全開!ゼンカイジャー(『機界戦隊ゼンカイジャー』主題歌)/歌:つるの剛士 コーラス:ことのみ児童合唱団05. 魔進戦隊キラメイジャー(『魔進戦隊キラメイジャー』オープニング・テーマ)/歌:大西洋平06. 騎士竜戦隊リュウソウジャー(『騎士竜戦隊リュウソウジャー』オープニング・テーマ)/歌:幡野智宏07. ルパンレンジャーVSパトレンジャー(『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』主題歌)/歌:Project.R(吉田達彦、吉田仁美)08. LUCKYSTAR(『宇宙戦隊キュウレンジャー』オープニング・テーマ)/歌:幡野智宏(Project.R)09. 動物戦隊ジュウオウジャー(『動物戦隊ジュウオウジャー』オープニング・テーマ)/歌:高取ヒデアキ(Project.R) コーラス:ヤング・フレッシュ10. さぁ行け!ニンニンジャー!(『手裏剣戦隊ニンニンジャー』オープニング・テーマ)/歌:大西洋平【DISC2】01. CHEMY×STORY(『仮面ライダーガッチャード』主題歌)/アーティスト:BACK-ON × FLOW02. Trust・Last(『仮面ライダーギーツ』主題歌)/歌:倖田來未 × 湘南乃風03. liveDevil(『仮面ライダーリバイス』主題歌)/歌:Da-iCE feat. 木村 昴04. ALMIGHTY〜仮面の約束 feat. 川上洋平(『仮面ライダーセイバー』主題歌)/アーティスト:東京スカパラダイスオーケストラ 歌:川上洋平05. REAL×EYEZ(『仮面ライダーゼロワン』主題歌)/歌:J×Takanori Nishikawa06. Over "Quartzer"(『仮面ライダージオウ』主題歌)/歌:Shuta Sueyoshi feat. ISSA07. Be The One(『仮面ライダービルド』主題歌)/歌:PANDORA feat.Beverly08. EXCITE(『仮面ライダーエグゼイド』主題歌)/歌:三浦大知09. 我ら思う、故に我ら在り(『仮面ライダーゴースト』主題歌)/歌:氣志團10. SURPRISE-DRIVE(『仮面ライダードライブ』主題歌)/歌:Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE11. レッツゴー!!ライダーキック〜Exercise Version〜(Short size)/歌:Machico©2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 ©テレビ朝日・東映AG・東映 ©石森プロ・東映 ©東映