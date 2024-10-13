¡ÚÌ¡²è¡Û¼ê¤Çºî¤Ã¤¿Æ°Êª¤Î¡Ö±Æ³¨¡×¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤¿¤é¡Ä¡ÄÉÔ»×µÄ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤SNSÌ¡²è¤ËÃíÌÜ
¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡Ö¼ê±Æ³¨¡×¡£¥Ï¥È¤Ë¥¥Ä¥Í¡¢¥¦¥µ¥®¤ËÇòÄ»¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆ°Êª¤Î»Ñ¤ò¼ê¤Çºî¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤â¤·¡¢¤½¤Î±Æ¤¬¼«Ê¬¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£9·î¾å½Ü¡¢X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¼ê±Æ³¨¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢Æ¸ÏÃÅª¤Ê³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ëÅ¸³«¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤À¡£
¡Ê»²¹Í¡§Ì¡²è¡Ø¼ê±Æ³¨¡Ù¤òÆÉ¤à¡Ë
¡¡ËÜºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä·ÇºÜ¥µ¥¤¥È¡Ö¥ß¥é¥¤¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¡ÊÇòÌë½ñË¼¡Ë¤Ç¡¢¥·¥çー¥È¥¹¥Èー¥êーÌ¡²è¡ØÉÔ»×µÄ¥öµÖ¤Î¿Í¡¹¡Ù¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ä¥®¥È¥ª¥ë¤µ¤ó¡Ê@mitume333¡Ë¡£¡ØÉÔ»×µÄ¥öµÖ¤Î¿Í¡¹¡ÙÆâ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ø¼ê±Æ³¨¡Ù¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊË¾·îÍªÌÚ¡Ë
¢£Ä¹Ç¯²¹¤á¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ã¤¿
――¡Ø¼ê±Æ³¨¡Ù¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤¤¤Ä»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥ß¥ä¥®¡§ºÇ½é¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï10Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¼ê±Æ³¨¤ÇÈ·¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò¤½¤Î»þ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»ä¤¬¸½ºßÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÉÔ»×µÄ¥öµÖ¤Î¿Í¡¹¡Ù¤Î1ÏÃ¤È¤·¤ÆÉÁ¤³¤¦¤È»×¤¤¡¢Ä¹Ç¯²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òº£²ó·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¤«¤Ê¤êÀÎ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÞÕ¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ß¥ä¥®¡§¤Ï¤¤¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Þ¥´¥êー¡×¤È¤¤¤¦¸¸Åôµ¡¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥·¥çー¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡»þÂå¤Ë¤½¤Î°ìºÂ¤¬³Ø¹»¤ËÍè¤Æ¡¢ÂÎ°é´Û¤Ç¥·¥çー¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
――ÉÝ¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥åー¥ë¤µ¤â¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£ËÜºî¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¥ß¥ä¥®¡§¤È¤Ë¤«¤¯ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤Ì¡²è¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¡¢ºî²è¤â¥»¥ê¥Õ¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¡²è¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥¹¥àー¥º¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ÆÉ¤ó¤À¸å¤ËËþÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
――¸åÈ¾¤ËµÞ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ê±Æ³¨¤Ë²½¤±¤Æ¤¤¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥ß¥ä¥®¡§¤¢¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ï¡È¾¯Ç¯¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¿´¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥êー¥Õ¥ì¥ó¥É¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ÇÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿§¤È¤·¤ÆÇò¤È¹õ°Ê³°¤Ë¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥êー¥ó¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁÀ¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥ä¥®¡§¤Þ¤º¡ØÉÔ»×µÄ¥öµÖ¤Î¿Í¡¹¡Ù¤ÏÁ´¤Æ¥â¥Î¥¯¥í¤Ë¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥êー¥ó°ì¿§¤È¤¤¤¦¥Èー¥ó¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥êー¥ó¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¤â¤¦1¤Ä¡Ø¥À·¥ô¥£¥ó¥ÁWeb¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¡Øµ´É±¿À¼ÒÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¡Ù¤Î¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤¬ÀÖ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶èÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ØÉÔ»×µÄ¥öµÖ¤Î¿Í¡¹¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¡Øµ´É±¿À¼ÒÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¡Ù¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Î¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥êー¥ó¤ò»È¤ª¤¦¡×¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
――ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤¢¤ì¤Ð¡ª
¥ß¥ä¥®¡§¡ØÉÔ»×µÄ¥öµÖ¤Î¿Í¡¹¡Ù¤Î½ñÀÒ²½¤¬ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆâÍÆ¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¤Î¸¶ºîÌ¡²è¤ä¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯·Ï¤ÎÌ¡²è¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤À©ºî°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ÊË¾·îÍªÌÚ¡Ë