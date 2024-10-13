DeNA¡¢ºå¿À¤ËÏ¢¾¡¤·¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¿Ê½Ð¡¡¸ÍÃìVÂÇ´Þ¤à5ÂÇÅÀ¡¢ÂåÂÇ¥Õ¥©¡¼¥É¡õº´Ìî¥À¥á²¡¤·ÃÆ¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¼«¿È5Ï¢¾¡
CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï
¡ü ºå¿À 3 ¡Ý 10 DeNA ¡û
¡ã10·î13Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡ä
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤ÎDeNA¤¬¡¢Æ±2°Ì¤Îºå¿À¤ËÂç¾¡¡£2Ï¢¾¡¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡DeNAÂÇÀþ¤Ï1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î2²ó¡¢5ÈÖ¡¦µÜ粼¤Îº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¡¢6ÈÖ¡¦·¬¸¶¤Î±¦Á°ÂÇ¡¢7ÈÖ¡¦¿¹·É¤Î°ìÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤È¡¢8ÈÖ¡¦¸ÍÃì¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÎÝ¾å¤Î3Áö¼Ô¤¬Á´°÷À¸´Ô¡£ÅÜÅó¤Î4Ï¢ÂÇ¤Ç3¡Ý1¤È»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¤â¤ÎÆó»à»°ÎÝ¤È¹¥µ¡¤ÏÂ³¤¡¢2ÈÖ¡¦ËÒ¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç4ÅÀÌÜ¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÃ¡¤¡¢ºå¿ÀÀèÈ¯¡¦郄¶¶¤ò¸«»ö¤Ë¹¶Î¬¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤Ï¡¢ÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥É¤¬¹ë²÷¤Ê±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤Á5ÅÀÌÜ¡£¤µ¤é¤Ë1ÈÖ¡¦³á¸¶¡¢2ÈÖ¡¦ËÒ¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¡¢3ÈÖ¡¦º´Ìî¤Î±¦±Û¤¨3¥é¥ó¤Ç8¡Ý1¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¿¹·É¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤Ê¤É¤ÇºÆ¤ÓÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ê¡¢¸ÍÃì¤¬5ÂÇÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë2ÅÀÅ¬ÆóÎÝÂÇ¤òº¸ÍãÀþ¤Ø±¿¤Ó10¡Ý1¡£Å¨ÃÏ¤Ç·×15°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢2ÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï½é²ó¡¢3ÈÖ¡¦¿¹²¼¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢2²ó°Ê¹ß¤ÏÍ×½ê¤òÄù¤á¥¼¥í¹Ô¿Ê¡£6²óÅÓÃæ4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¼«¿È5Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ü ºå¿À 3 ¡Ý 10 DeNA ¡û
¡ã10·î13Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡ä
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤ÎDeNA¤¬¡¢Æ±2°Ì¤Îºå¿À¤ËÂç¾¡¡£2Ï¢¾¡¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡DeNAÂÇÀþ¤Ï1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î2²ó¡¢5ÈÖ¡¦µÜ粼¤Îº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¡¢6ÈÖ¡¦·¬¸¶¤Î±¦Á°ÂÇ¡¢7ÈÖ¡¦¿¹·É¤Î°ìÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤È¡¢8ÈÖ¡¦¸ÍÃì¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÎÝ¾å¤Î3Áö¼Ô¤¬Á´°÷À¸´Ô¡£ÅÜÅó¤Î4Ï¢ÂÇ¤Ç3¡Ý1¤È»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¤â¤ÎÆó»à»°ÎÝ¤È¹¥µ¡¤ÏÂ³¤¡¢2ÈÖ¡¦ËÒ¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç4ÅÀÌÜ¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÃ¡¤¡¢ºå¿ÀÀèÈ¯¡¦郄¶¶¤ò¸«»ö¤Ë¹¶Î¬¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï½é²ó¡¢3ÈÖ¡¦¿¹²¼¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢2²ó°Ê¹ß¤ÏÍ×½ê¤òÄù¤á¥¼¥í¹Ô¿Ê¡£6²óÅÓÃæ4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¼«¿È5Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£