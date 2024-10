糖度や食感の違う焼き芋を出来立てで楽しめる！東武百貨店 池袋本店「第2回 芋・栗・あんこフェス」

東武百貨店 池袋本店では10月17日(木)から22日(火)までの6日間、「第2回 芋・栗・あんこフェス」を開催。

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約210坪)

期間 :2024年10月17日(木)〜22日(火)

営業時間:午前10時〜午後7時 ※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

店舗 :47店舗(芋:17店舗/栗:12店舗/あんこ:18店舗)(うち初出店9店舗)

計47店舗が集結し、旬の味覚である「さつまいも」や「栗」を使ったスイーツや、和菓子には欠かせない「あんこ」を使用したスイーツを展開します。

特にオススメなのが5種の焼き芋。

様々な品種、糖度や食感の違う焼き芋を出来立てで楽しめます。

他にも風味豊かな栗のスイーツや、王道から進化系まで揃うあんこスイーツなど豊富に紹介します。

◆焼き芋 出来立てを楽しめる実演販売!5種の焼き芋を味わえる

【sweet&healthy SAZANKA】【浪漫焼き芋 芋の巣】【米川農園 佐之衛門】5種の焼き芋

【sweet&healthy SAZANKA】

熟成やきいも(紅はるか)

熟成紫蜜いも(ふくむらさき)

各700円(1本)

紅はるかは、蜜があふれるしっとりとした舌触り。

ふくむらさきは、鮮やかな紫色で、甘みが強く、もっちり食感。

【浪漫焼き芋 芋の巣】

焼き芋 シルクスイート 300円(100gあたり)

薄皮で食べやすい。

繊維が少なくなめらか食感。

焼き芋 あまはづき 350円(100gあたり)

黄色みが強く、甘くて濃厚。

もっちり、ねっとりとした食感。

【米川農園 佐之衛門】

焼き芋 ハロウィンスイート 432円(200gあたり)

《各日数量限定》

甘すぎずやわらかな舌触り。

◆芋スイーツ さつまいものクリームや餡のなめらかな食感と優しい甘み

[初出店]

【おいも日和】

「蜜芋のふたいろ♪モンブランジェラート」イートイン 800円(1個)

信州産シルクスイートのクリームと沖縄県産の紅芋を使用した紫色クリームを信州産牛乳のジェラートに上からたっぷりとかけたスイーツ。

【おいも日和】蜜芋のふいたろ♪モンブランジェラート

[初出店][実演]

【超蜜やきいも pukupuku】

「芋川焼き」378円(1個)

焼きたてのカリッふわっとした生地を割った瞬間にシルクスイートの甘い芋餡があふれだす今川焼。

【超蜜やきいも pukupuku】芋川焼き

【お芋スイーツ専門店 フランダースフリッツ】

「芋モンブラン生シュークリーム(紅芋・シルクスイート)」各451円(1個)

シュー生地にお芋カスタードとお芋クリームを重ね、仕上げにモンブランを絞ったシュークリーム。

【お芋スイーツ専門店 フランダースフリッツ】芋モンブラン生シュークリーム(紅芋・シルクスイート)

[東武限定品]

【有機さつま芋カフェ 芋菓】

「お芋づくし芋菓クレープ」イートイン 1,300円(1個)

グルテンフリーの生地に紫芋モンブラン、メープルクリームチーズ、お芋のカスタード、お芋のブリュレ、お芋チップス&芋けんぴをトッピング。

【有機さつま芋カフェ 芋菓】お芋づくし芋菓クレープ

◆ホクホクの焼き栗や栗スイーツ 口に広がる栗の豊かな風味

[初出店][実演]

【丹波の幸】

「丹波焼き栗」1,620円(1袋/230g) 3,240円(1袋/500g)

兵庫県産丹波栗を使用した焼き栗。

その場で蒸かし、出来立てで販売。

ホクホク食感を楽しめる。

【丹波の幸】丹波焼き栗

【福田屋 熊本和栗庵】

「採れたて和栗 チーズクリーム モンブラン」1,600円(1箱/3個入)

《各日販売予定50点》

採れたての熊本県産和栗の風味を、なめらかなチーズクリームが引き立てるモンブラン。

3層構造で食感も楽しめる。

【福田屋 熊本和栗庵】採れたて和栗 チーズクリーム モンブラン

【四万十ドラマ】

「きんとん栗林 つぶいり」1,296円(3個入) 2,376円(6個入)

しまんと地栗のペーストに、粒状にカットした国産渋皮栗を閉じ込め、一つ一つ茶巾で絞った上品な一口サイズのきんとん。

【四万十ドラマ】きんとん栗林 つぶいり

【京都・桂 鶴屋光信】

「栗わらび餅」864円(1個)

《各日販売予定40点》

1時間以上、本練りしたわらびもちは、やわらかくてプルプルの食感。

【京都・桂 鶴屋光信】栗わらび餅

◆あんこスイーツ 王道から進化系まで

【赤福】

「赤福餅」1,300円(12個入)

《各日数量限定》

やわらかいお餅にこし餡をのせた、シンプルだからこそ奥が深い、王道のあんこ菓子。

【赤福】赤福餅

【あんこの勝ち】

「Anしゅーくりーむトリオ」1,501円(3個入/つぶあん、こしあん、皮むきあん)

和菓子のあんこを洋菓子であるシュークリームとコラボさせた進化系あんこスイーツ。

北海道産小豆のあんこ・カスタードクリーム・生クリームの3層仕立て。

あんこの種類と糖度の違いを楽しめる。

【あんこの勝ち】Anしゅーくりーむトリオ

[東武限定品]

【日光天然氷 蔵元 松月氷室】

「あずきみるく(宇治抹茶)」イートイン 2,001円(1杯)

《各日販売予定30点》

栃木県の老舗「香雲堂本店」のあずきを使用した宇治抹茶のかき氷。

【日光天然氷 蔵元 松月氷室】あずきみるく(宇治抹茶)

