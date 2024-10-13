◇プロボクシングWBO世界ライトフライ級王座決定戦 同級1位 岩田翔吉（帝拳）＜12回戦＞同級2位 ハイロ・ノリエガ（スペイン）（2024年10月13日 東京・有明アリーナ）

ライトフライ級の元アジア3冠王者でWBO同級1位の岩田翔吉（28＝帝拳）が王座決定戦で同級2位ハイロ・ノリエガ（31＝スペイン）に3回3分TKO勝ちし、プロ15戦目で世界王者となった。3回に2度のダウンを奪い、レフェリーが試合を止めた。岩田は2度目の世界挑戦での悲願達成で、名門・帝拳ジム史上12人目の日本人世界王者。早大出身選手として初めて世界のベルトを獲得した。

帝拳ジムから誕生した日本人世界王者は以下のとおり。

大場政夫（WBAフライ級＝70年10月〜73年1月、防衛5）

浜田剛史（WBCスーパーライト級＝86年7月〜87年7月、防衛1）

西岡利晃（WBCスーパーバンタム級＝08年9月〜12年3月、防衛7）

粟生隆寛（WBCフェザー級＝09年3月〜7月、WBCスーパーフェザー級＝10年11月〜12年10月、防衛3）

下田昭文（WBAスーパーバンタム級＝11年1月〜7月）

山中慎介（WBCバンタム級＝11年11月〜17年8月、防衛12）

五十嵐俊幸（WBCフライ級＝12年7月〜13年4月、防衛1）

三浦隆司（WBCスーパーフェザー級＝13年4月〜15年11月、防衛4）

木村悠（WBCライトフライ級＝15年11月〜16年3月）

村田諒太（WBAミドル級＝17年10月〜18年10月、防衛1、WBAミドル級＝19年7月〜22年4月、防衛1）

尾川堅一（IBFスーパーフェザー級＝21年11月〜22年6月）

岩田翔吉（WBOライトフライ級＝24年10月〜）

また、海外出身の世界王者ではホルヘ・リナレス（ベネズエラ）、ローマン・ゴンサレス（ニカラグア）、カルロス・クアドラス（メキシコ）、ジェシー・ロドリゲス（米国）、アンソニー・オラスクアガ（米国）がいる。