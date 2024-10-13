「出雲駅伝」「全日本大学駅伝」「箱根駅伝」の学生三大駅伝の一つ、出雲駅伝があす14日にスタートする。大会に臨む各大学の区間エントリーが13日に発表された。

去年、一度もトップを譲らず、完全優勝を果たした駒澤大は佐藤圭汰がケガからの復帰中のために欠場、1区には9月29日、日体大の長距離競技会、男子5000メートルで13分39秒47の自己ベストをマークした“スーパールーキー”桑田駿介（1年）を起用、4区には伊藤蒼唯（3年）、アンカー6区にキャプテン・篠原倖太朗（4年）というメンバーとなった。

今年の箱根駅伝王者の青山学院大は1区に好調のキャプテン・鶴川正也（4年）、3区に去年2区で区間賞だった黒田朝日（3年）、5区に若林宏樹（4年）、アンカー6区に太田蒼生（4年）と盤石の布陣となった。

昨季3位の国学院大は3月の日本学生ハーフマラソンで優勝した青木瑠郁（3年）を1区に起用、2区には山本歩夢（4年）と前半でリードする作戦、アンカーには“絶対的なエース”平林 清澄（4年）。平林は今年2月の大阪マラソンで初マラソン日本最高＆マラソン日本学生記録の2時間6分18秒で優勝、来年の東京2025世界陸上マラソン代表の参加標準記録もクリアしている。

※写真は青山学院大・太田蒼生（左）と駒澤大・桑田駿介（右）



【第36回出雲全日本大学選抜駅伝 区間エントリー】



★駒澤大学（30回目）

1区：桑田駿介（1年）

2区：帰山侑大（3年）

3区：山川拓馬（3年）

4区：伊藤蒼唯（3年）

5区：島子公佑（2年）

6区：篠原倖太朗（4年）



★城西大学（6回目）

1区：斎藤将也（3年）

2区：山中達貴（3年）

3区：ヴィクター・キムタイ（3年）

4区：平林樹（4年）

5区：鈴木健真（3年）

6区：久保出 雄太（4年）



★国学院大学（7回目）

1区：青木瑠郁（3年）

2区：山本歩夢（4年）

3区：辻原輝（2年）

4区：野中恒亨（2年）

5区：上原琉翔（3年）

6区：平林清澄（4年）



★青山学院大学（14回目）

1区：鶴川正也（4年）

2区：野村昭夢（4年）

3区：黒田朝日（3年）

4区：宇田川瞬矢（3年）

5区：若林宏樹（4年）

6区：太田蒼生（4年）



★早稲田大学（29回目）

1区：山口智規（3年）

2区：伊藤大志（4年）

3区：山口竣平（1年）

4区：藤本進次郎（3年）

5区：長屋匡起（2年）

6区：工藤慎作（2年）



★東洋大学（24回目）

1区：緒方澪那斗（3年）

2区：濱中尊（2年）

3区：網本佳悟（3年）

4区：迎暖人（1年）

5区：西村真周（3年）

6区：宮崎優（1年）



★法政大学（17回目）

1区：大島史也（3年）

2区：星野泰地（2年）

3区：小泉樹（4年）

4区：安澤駿空（4年）

5区：矢原倖瑛（3年）

6区：宮岡幸大（4年）



★帝京大学（12回目）

1区：山中博生（4年）

2区：尾崎仁哉（3年）

3区：廣田陸（2年）

4区：楠岡由浩（2年）

5区：鎗田大輝（3年）

6区：福田翔（4年）



★創価大学（4回目）

1区 ：石丸惇那（3年）

2区 ：吉田響（4年）

3区 ：スティーブン・ムチーニ（2年）

4区 ：吉田凌（4年）

5区 ：黒木陽向（3年）

6区 ：小暮栄輝（4年）



★大東文化大学（18回目）

1区：入濱輝大（3年）

2区：大濱逞真（1年）

3区：キプロップ・エヴァンス（1年）

4区：小田恭平（4年）

5区：中澤真大（1年）

6区：西川千青（4年）



★北海道学連選抜（33回目）

1区：西塚璃純（札幌学院大学3年）

2区：渡邊隼翼（札幌学院大学4年）

3区：ムチリ・ディラング（星槎道都大学3年）

4区：栗田紳冴（札幌学院大学2年）

5区：浦田陽聖（札幌学院大学1年）

6区：伊藤徹（札幌学院大学3年）

★東北学連選抜（35回目）

1区：吉田奏斗（東北学院大学2年）

2区：伊藤拓真（山形大学4年）

3区：齋藤颯希（東北学院大学3年）

4区：萩川晄（東北学院大学1年）

5区：近江周（山形大学4年）

6区：向田祐翔（東北大学4年）

★北信越学連選抜（35回目）

1区：中戸元貴（新潟大学3年）

2区：片岡晴哉（信州大学1年）

3区：松林直亮（信州大学M1年）

4区：渡部遼太郎（新潟医療福祉大学4年）

5区：三林明弥（信州大学M1年）

6区：渡邊真大（新潟大学4年）



★名古屋大学（2回目）

1区：河粼憲祐（M1年）

2区：阿部祥典（4年）

3区：吉原諒（4年）

4区：加藤太一（3年）

5区：浅野稜太（3年）

6区：小川海里（4年）



★京都産業大学（28回目）

1区：中村光稀（4年）

2区：粟井駿平（4年）

3区：小嶋郁依斗（4年）

4区：大久保颯汰（4年）

5区：藤田大輝（2年）

6区：耼田大樹（3年）



★関西大学（9回目）

1区：谷村恒晟（3年）

2区：岡村和真（2年）

3区：坂東壮琉（4年）

4区：平野圭人（2年）

5区：大槻涼人（2年）

6区：秋山翔太朗（3年）



★広島経済大学（21回目）

1区：東秀太（3年）

2区：小川晴也（3年）

3区：藤井奏汰（2年）

4区：瀬尾大和（1年）

5区：大茺遥喜（1年）

6区：板谷和磨（3年）



★岡山大学（初出場）

1区：石鍋颯一（4年）

2区：日名子泰明（2年）

3区：木戸颯（2年）

4区：岩粼亮太（5年）

5区：岡田慧悟（M1年）

6区：旭隼佑（M1年）



★広島大学（4回目）

1区：大森勇輝（M1年）

2区：菊永翔太（1年）

3区：南凱士（3年）

4区：橋井佑空（2年）

5区：遠藤浩太郎（2年）

6区：伊藤信雄（M2年）



★鹿屋体育大学（14回目）

1区：大園倫太郎（4年）

2区：東純大（2年）

3区：内田大樹（4年）

4区：山口大貴（3年）

5区：兵藤颯太（2年）

6区：中原 敬輝（M1年）



★アイビーリーグ選抜

1区：キーラン・トゥンティベイト（ハーバード大学）

2区：ウィル・バッターズヒル（ハーバード大学）

3区：タイラー・バーグ（コロンビア大学）

4区：エイサー・アイバーソン（ハーバード大学）

5区：マシュー・プレイラ（ハーバード大学）

6区：ロバート・ミランダ（イェール大学）

