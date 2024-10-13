JFAがオーストラリア代表の来日メンバーを発表! 10.15埼スタで日本代表と激突
日本サッカー協会(JFA)は13日、北中米ワールドカップアジア最終予選の第4節で日本代表と対戦するオーストラリア代表の来日メンバーを発表した。試合は15日に埼玉スタジアム2002で行われ、午後7時35分にキックオフされる。
日本(1位/勝ち点9)と同じグループCを戦うオーストラリアは、ここまで1勝1分1敗の勝ち点4で2位に位置。最新のFIFAランキングは日本の16位に対し、オーストラリアは25位となっており、2022年3月24日に行われた前回対戦ではMF三笘薫(ブライトン)が2得点を挙げ、日本が2-0で勝利している。
以下、JFA発表の来日メンバー
■監督
トニー・ポポビッチ氏
■選手
▽GK
マシュー・ライアン(ローマ/イタリア)
ポール・イッゾ(ラナース/デンマーク)
ジョー・ガウチ(アストン・ビラ/イングランド)
▽FP
ルーク・ブラッタン(マッカーサーFC)
アジズ・ベヒッチ(メルボルン・シティ)
ミッチェル・デューク(町田/日本)
クレイグ・グッドウィン(アルワフダ/サウジアラビア)
ジャクソン・アーバイン(ザンクト・パウリ/ドイツ)
ジェイソン・ゲリア(メルボルン・ビクトリー)
キャメロン・バージェス(イプスウィッチ/イングランド)
アイディン・フルスティッチ(サレルニタナ/イタリア)
トーマス・デン(新潟/日本)
キアヌ・バッカス(マンスフィールド・タウン/イングランド)
カイ・ロウルズ(ハーツ/スコットランド)
エイデン・オニール(スタンダール・リエージュ/ベルギー)
ハリー・スーター(シェフィールド・U/イングランド)
ライリー・マッグリー(ミドルズブラ/イングランド)
ダニエル・アルザニ(メルボルン・ビクトリー)
ジャンニ・ステンスネス(バイキング/ノルウェー)
アポストロス・スタマテロプロス(マザーウェル/スコットランド)
ルイス・ミラー(ハイバーニアン/スコットランド)
サミュエル・シルベラ(ポーツマス/イングランド)
ニシャン・ベルピレー(メルボルン・ビクトリー)
パトリック・ヤズベク(ナッシュビルSC/アメリカ)
ジョーダン・ボス(ウェステルロー/ベルギー)
ネストリー・イランクンダ(バイエルン/ドイツ)
日本(1位/勝ち点9)と同じグループCを戦うオーストラリアは、ここまで1勝1分1敗の勝ち点4で2位に位置。最新のFIFAランキングは日本の16位に対し、オーストラリアは25位となっており、2022年3月24日に行われた前回対戦ではMF三笘薫(ブライトン)が2得点を挙げ、日本が2-0で勝利している。
■監督
トニー・ポポビッチ氏
■選手
▽GK
マシュー・ライアン(ローマ/イタリア)
ポール・イッゾ(ラナース/デンマーク)
ジョー・ガウチ(アストン・ビラ/イングランド)
▽FP
ルーク・ブラッタン(マッカーサーFC)
アジズ・ベヒッチ(メルボルン・シティ)
ミッチェル・デューク(町田/日本)
クレイグ・グッドウィン(アルワフダ/サウジアラビア)
ジャクソン・アーバイン(ザンクト・パウリ/ドイツ)
ジェイソン・ゲリア(メルボルン・ビクトリー)
キャメロン・バージェス(イプスウィッチ/イングランド)
アイディン・フルスティッチ(サレルニタナ/イタリア)
トーマス・デン(新潟/日本)
キアヌ・バッカス(マンスフィールド・タウン/イングランド)
カイ・ロウルズ(ハーツ/スコットランド)
エイデン・オニール(スタンダール・リエージュ/ベルギー)
ハリー・スーター(シェフィールド・U/イングランド)
ライリー・マッグリー(ミドルズブラ/イングランド)
ダニエル・アルザニ(メルボルン・ビクトリー)
ジャンニ・ステンスネス(バイキング/ノルウェー)
アポストロス・スタマテロプロス(マザーウェル/スコットランド)
ルイス・ミラー(ハイバーニアン/スコットランド)
サミュエル・シルベラ(ポーツマス/イングランド)
ニシャン・ベルピレー(メルボルン・ビクトリー)
パトリック・ヤズベク(ナッシュビルSC/アメリカ)
ジョーダン・ボス(ウェステルロー/ベルギー)
ネストリー・イランクンダ(バイエルン/ドイツ)