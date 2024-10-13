　日本サッカー協会(JFA)は13日、北中米ワールドカップアジア最終予選の第4節で日本代表と対戦するオーストラリア代表の来日メンバーを発表した。試合は15日に埼玉スタジアム2002で行われ、午後7時35分にキックオフされる。

　日本(1位/勝ち点9)と同じグループCを戦うオーストラリアは、ここまで1勝1分1敗の勝ち点4で2位に位置。最新のFIFAランキングは日本の16位に対し、オーストラリアは25位となっており、2022年3月24日に行われた前回対戦ではMF三笘薫(ブライトン)が2得点を挙げ、日本が2-0で勝利している。

　以下、JFA発表の来日メンバー

■監督

トニー・ポポビッチ氏

■選手

▽GK

マシュー・ライアン(ローマ/イタリア)

ポール・イッゾ(ラナース/デンマーク)

ジョー・ガウチ(アストン・ビラ/イングランド)

▽FP

ルーク・ブラッタン(マッカーサーFC)

アジズ・ベヒッチ(メルボルン・シティ)

ミッチェル・デューク(町田/日本)

クレイグ・グッドウィン(アルワフダ/サウジアラビア)

ジャクソン・アーバイン(ザンクト・パウリ/ドイツ)

ジェイソン・ゲリア(メルボルン・ビクトリー)

キャメロン・バージェス(イプスウィッチ/イングランド)

アイディン・フルスティッチ(サレルニタナ/イタリア)

トーマス・デン(新潟/日本)

キアヌ・バッカス(マンスフィールド・タウン/イングランド)

カイ・ロウルズ(ハーツ/スコットランド)

エイデン・オニール(スタンダール・リエージュ/ベルギー)

ハリー・スーター(シェフィールド・U/イングランド)

ライリー・マッグリー(ミドルズブラ/イングランド)

ダニエル・アルザニ(メルボルン・ビクトリー)

ジャンニ・ステンスネス(バイキング/ノルウェー)

アポストロス・スタマテロプロス(マザーウェル/スコットランド)

ルイス・ミラー(ハイバーニアン/スコットランド)

サミュエル・シルベラ(ポーツマス/イングランド)

ニシャン・ベルピレー(メルボルン・ビクトリー)

パトリック・ヤズベク(ナッシュビルSC/アメリカ)

ジョーダン・ボス(ウェステルロー/ベルギー)

ネストリー・イランクンダ(バイエルン/ドイツ)