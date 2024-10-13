LE SSERAFIM¡¢Spotify¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¡ÖANTIFRAGILE¡×¤¬5²¯¡¢¡ÖEASY¡×2²¯²ó¤òÆÍÇË
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ»ö¤Ç¸«¤ë¡Û
¢£LE SSERAFIMºÇ¿·¶Ê¡ÖCRAZY¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç²áµîºî¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬µÞÁý¡¢Spotify·î´Ö¥ê¥¹¥Êー¤Ï1500Ëü¿ÍÄ¶
LE SSERAFIM 2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖANTIFRAGILE¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖANTIFRAGILE¡×¤¬¡¢11ÆüÉÕ¤ÇSpotifyÎßÀÑ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°5²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤¤òÎ©¾Ú¤·¤¿¡£
LE SSERAFIM¤Î³Ú¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Spotify¤Ç5²¯²ó°Ê¾å¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖANTIFRAGILE¡×¤¬½é¤á¤Æ¡£
¡ÖANTIFRAGILE¡×¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¤ËÎßÀÑ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°4²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿8¥õ·î¸å¤Ë¡¢5²¯²óºÆÀ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÌó2Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤â¡¢µÞÂ®¤ËºÆÀ¸¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¶Ã°ÛÅª¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢LE SSERAFIM 3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖEASY¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖEASY¡×¤¬ÎßÀÑ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°2²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡ÖEASY¡×¤Ï¡¢LE SSERAFIM¤Î³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤ÇÄÌ»»6¶ÊÌÜ¤Ë2²¯²ó°Ê¾å¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¡£
LE SSERAFIM¤ÏSpotify¤Ç1Æü¤Ë2¤Ä¤ÎÂçµÏ¿¤òÈ¯É½¤·¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
LE SSERAFIM¤ÎµÞ²ÃÂ®¤¹¤ë¿Íµ¤¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢8·î30Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖCRAZY¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¿·¤¿¤Ë¥ê¥¹¥Êー¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤ë¡£
4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖCRAZY¡×¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯Á°¡¢LE SSERAFIM¤ÎSpotify·î´Ö¥ê¥¹¥Êー¡Ê²áµî28Æü´Ö¤Î¹ç·×¥ê¥¹¥Êー¿ô¡Ë¤Ï1100Ëü¿ÍÄø¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖCRAZY¡×È¯ÇäÆü°Ê¹ß¡¢ºÇ¿·¶Ê¤È²áµîºîÉÊ¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¿ô¤¬µÞÁý¤·¤¿¡£
LE SSERAFIM¤ÎSpotify·î´Ö¥ê¥¹¥Êー¤Ï10·î11Æü»þÅÀ¤Ç1500Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤«¤é³Î¸Ç¤¿¤ë¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
(P)¡õ(C) SOURCE MUSIC
LE SSERAFIM OFFICIAL SITE
https://www.le-sserafim.jp