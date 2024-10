北海道のあんとバターとチーズを楽しめる3種の濃厚スイーツ！柳月「ケーキDEあんバタサン」セット

朝ドラで話題になった「あんバタサン」や「三方六」でおなじみの北海道・柳月から送料無料でお得な「ケーキDEあんバタサン」セットを2024年10月16日(水)より5日間限定で発売します。

朝ドラで話題になった「あんバタサン」や「三方六」でおなじみの北海道・柳月から送料無料でお得な「ケーキDEあんバタサン」セットを2024年10月16日(水)より5日間限定で発売。

「ケーキDEあんバタサン」は、この秋デビューした期間限定のプレミアムケーキ。

北海道のあんとバターとチーズを楽しむ、3種の濃厚スイーツセットです。

◆秋の新作:ケーキDEあんバタサン

シンプルイズベストな美味しさを追求した秋の新作プレミアムケーキです。

柳月自家製つぶあんの食感、バタークリームのくちどけ・塩気に合わせて、通常のスポンジよりも食べ応えのある「フィナンシェ生地」で仕立てられています。

あん・バター・フィナンシェの濃厚な味わいの中に、十勝産小豆や北海道産発酵バターの風味もしっかりと活きていて、「THE北海道!」という芳醇な味わいを楽しめます。

◆秋の新作:北海薩摩きんとん丸

ちょっと珍しい北海道産さつまいもを使用した秋の新作です。

北海道でも収穫量が増えつつあるさつまいもは、しっとり・ねっとりとした甘みが特徴でお菓子づくりにも相性が良い今注目の素材です。

そんな北海道産さつまいもと、北海道産クリームチーズを合わせて、北海道らしい新食感デザートに仕立てられています。

小ぶりながらもまるでケーキを1個食べたような満足感も嬉しいポイント。

まわりは、さつまいもにホワイトチョコも練り込み、洋風きんとんのようなねっとり感中にはクリームチーズとさつまいもダイスも入れて食感のアクセントもプラスしました。

◆柳月通販限定の隠れた人気商品:ファーストレディ

「ファーストレディ」は2008年北海道洞爺湖サミットで選ばれ、世界の首脳夫人が集まるお茶会でふるまわれた、知る人ぞ知るプレミアムなフロマージュです。

北海道のチーズの旨味をギュッと凝縮した、2層仕立ての芳醇な味わい。

繊細なくちどけの爽やかなクリームチーズ、贅沢なコクと味わいのマスカルポーネ、2層のとろける美味しさを堪能できます。

甘すぎず上品な味わいの中に満足感もあり、リピーターも多くいる柳月通販限定の隠れた人気商品です。

「ケーキDEあんバタサン」は、10月16日(水)より5日間限定販売です。

お得な送料無料で北海道・十勝より全国へお届けします。

【商品名】 「ケーキDEあんバタサン」セット

【販売価格】 1セット 3,900円(税込)

【送料無料 キャンペーン】 5日間限定 10月16日(水)〜10月20日(日)

【商品内容】 ケーキDEあんバタサン×1(長さ14cm)

北海薩摩きんとん丸4個入×1、

ファーストレディ×1(直径12cmホールタイプ)

【保管方法と賞味期限】冷凍庫保管で1ヶ月以上日持します。

【柳月オンラインショップURL】

https://www.ryugetsu.co.jp/i/02965?ad_key=0dae83dfcd4d9d03bdfde3b63f3c88cc

【柳月コールセンター】0120-25-5566(通話料無料)午前9時〜午後6時

※通販限定企画となりますので、柳月直営店では受注していません

