サンタアンパンマンなどのフードも！神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール「クリスマスイベント」

神戸アンパンマンこどもミュージアム&モール「クリスマスイベント」

2F ミュージアムでは、サンタ姿のアンパンマンたちが登場するクリスマスステージを上演。

その他、クリスマス限定のお面工作も開催します。

1F ショッピングモールでは、この時期しか手に入らないクリスマス限定グッズやフードも販売。

アンパンマン広場にはクリスマス限定フォトブースも登場し、記念撮影が楽しめます。

【2F ミュージアム(有料エリア)】

■ステージ「アンパンマンとメリー!メリー!クリスマス♪」

ツリーやプレゼントいっぱいのステージで、アンパンマンたちが元気にダンス!席のすぐ近くまでアンパンマンたちが来て、おなじみのクリスマスソングに合わせて、みんなで一緒に手拍子。

小さなお子様から大人まで一緒に楽しめるステージです。

期間 :2024年11月22日(金)〜12月25日(水)

時間 :1日3〜4回開催予定

場所 :2F ミュージアム やなせたかし劇場

出演 :アンパンマン、ばいきんまん、メロンパンナちゃん

参加費:無料(要ミュージアム入館)

ステージ「アンパンマンとメリー!メリー!クリスマス♪」

■クリスマスお面工作

サンタ帽をかぶったアンパンマンとトナカイ姿のばいきんまんのお面工作を実施します。

のりとペンだけで簡単に作ることができるので、小さなお子さまでも楽しめます。

期間 :11月1日(金)〜12月25日(水)

場所 :2F ミュージアム みみせんせいのがっこう

参加費:無料(要ミュージアム入館)

クリスマスお面工作

クリスマスお面工作 ※写真はイメージです

■プレゼントにおすすめ「ギフトチケット」

クリスマスプレゼントにもぴったりな「ギフトチケット」。

今なら期間限定でクリスマスデザインを選ぶことができます。

LINEやメールで簡単に贈ることができるこのチケットは、日時指定の必要がなく、受け取った方の好きな日時で2F ミュージアムにご入館可能です。

有効期限: 購入日の翌日から、購入日の5ヶ月後末日まで

内容 : 神戸アンパンマンこどもミュージアム&モールの

「2F ミュージアム(有料エリア)」に入館できます(日時指定不要)

販売価格: 2,500円(税込) ※1歳以上一律

URL : https://www.kobe-anpanman.jp/news/article/k89u9emtr041dap4.html

※神戸アンパンマンこどもミュージアム以外では利用できません

※クリスマスデザインは11月1日(金)〜12月25日(水)までの期間限定で選べます

ギフトチケット

【1F ショッピングモール(無料エリア)】

■クリスマス限定フォトブース

1F アンパンマン広場では、サンタ姿のアンパンマンの大きなフォトブースが登場。

「アンパンマンにこにこ写真館」のカメラマンによる写真撮影も実施します。

撮影した写真はミニカードにしてプレゼント。

その他、オリジナルフォトフレームに入れた記念写真(2L版サイズ 1枚 1,650円)の販売も行います。

アンパンマンにこにこ写真館 写真撮影

期間 :2024年11月1日(金)〜 12月25日(水)

場所 :1F アンパンマン広場(入場無料)

参加費:無料

※日によって撮影時間が異なります

※予告なく終了する場合があります

クリスマス限定フォトブース

クリスマス限定フォトブース ※写真はイメージです

■クリスマス限定グッズ&フード

1F ショッピングモールの各ショップで、アンパンマンこどもミュージアム限定のクリスマスグッズやフードが登場。

クリスマスソックス 価格:770円 店舗:アンパンマンテラス神戸

クリスマスアクリルキーホルダー 価格:各990円 店舗:アンパンマンテラス神戸

クリスマスプレート 価格:1,980円 店舗:アンパンマンテラス神戸

クリスマスカチューシャ 価格:2,200円 店舗:ドキンちゃんのドキドキおしゃれショップ

ポップコーンケースアンパンマンごう クリスマスver 価格:4,200円 店舗:アンパンマンカーニバル王国

クリスマスマスコット 価格:各2,200円 店舗:ふわふわぬいぐるみやさん

クリスマスマント(カーニバルゲーム景品) 価格:各1,500円 店舗:アンパンマンカーニバル王国

ステッカー クリスマス 価格:各385円 店舗:アンパンマンフレンズ

クリスマスワッペンセット 価格:1,320円 店舗:バタコさんの手づくりハウス

スティックバルーン クリスマス 価格:700円 店舗:ふうせんかばさんのふうせん屋

2L記念写真クリスマスフレーム(台紙・データ付き) 価格:1,650円 店舗:アンパンマンにこにこ写真館

サンタアンパンマン 価格:550円 店舗:ジャムおじさんのパン工場

スーベニアミルキーソフト(クリスマス限定デザイン) 価格:1,200円 店舗:ソフトクリームやさん

※仕様や価格は変更になる可能性があります

※発売日は商品により異なります

※数量限定のため品切れになる可能性があります

※画像はイメージです ※価格はすべて税込です

