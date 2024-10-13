¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë(X@ooshirofumiaki¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡·ÝÎò35Ç¯¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬­à»þÎ®Á´¾è¤Ã¤«¤ê­á¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¶Ë°­½÷²¦Âç¹¥¤­¡¡¾®ÀÐÇËÌÐ¡×¤ÈÂê¤·¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¡£Ì©¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½ºß¿Íµ¤¤ÎNetflix¥É¥é¥Þ¡Ö¶Ë°­½÷²¦¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤¬­à°¦ÍÑ­á¤¹¤ëº¿¤ò¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°­¿Í¥·¥Ð¤­ÅÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë??¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

 

 