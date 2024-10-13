¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®½Ð¿Èº¸ÏÓ¤ÎÁ°ÅÄ½ã¡¢CS¤ÇàÂè2ÀèÈ¯á¤Ø¡¡¡ÖÁê¼ê¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¡×¥×¥í½éÅÐÈÄ¤«¤é°ìµ¤¤ËÃ»´ü·èÀï¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¤Ø
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á´ÂÎÎý½¬¡Ê13Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡°éÀ®½Ð¿È¤Îº¸ÏÓ¡¢Á°ÅÄ½ãÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¡¢àÂè2ÀèÈ¯á¤È¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à¡£¡Ö¤¤¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢2·³¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¡×¤È¡¢½é¤ÎÂçÉñÂæ¤Ëµ¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13Æü¤Ë¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿Á°ÅÄ½ã¤ÏÂÇ¼Ô8¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê¤¸¡¢ÌøÅÄÍª´ô¤ä¶áÆ£·ò²ð¤Ê¤É4¿Í¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï1ËÜ¤Î¤ß¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¦¥¥¦¥¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¿¡£¹â¤á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Äã¤á¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¼Ô¤Ë¸«¤»¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç²¡¤·¹þ¤á¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë¡£Â¿Ê¬¡¢¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ë¥¬¥ó¤è¤ê¡ÊÂÎ´¶Â®ÅÙ¤Ï¡ËÁ´Á³Â®¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°éÀ®½Ð¿Èº¸ÏÓ¤¬°ìµ¤¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£2023Ç¯¤ËÆüËÜÊ¸ÍýÂç¤«¤é°éÀ®10°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï7·îËö¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢9·î29Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ç½éÀèÈ¯¡£6²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎÀèÈ¯¸õÊä¤Ëµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¡£·ë²Ì¡¢²ó¤Þ¤¿¤®¤â¤Ç¤¤ë¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£Á°ÅÄ½ã¤Ï¡Ö°ì±þ¡¢ÀèÈ¯¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡£Ãæ¡Ê·Ñ¤®¡Ë¤ÎÀèÈ¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÊÑ¤¨¤º¤Ë°ì¿Í°ì¿Í¤òÍÞ¤¨¤ÆÃ¸¡¹¤È¹¶¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»È¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÈà¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤Î¡Ê13Æü¤Î¡ËÅêµå¤È¤¤¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤òÁÛÁü¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀïÎÏ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤³¤È¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¡£É¡Â©¹Ó¤¯ÀÀ¤Ã¤¿Á°ÅÄ½ã¤¬¡¢½é¤ÎÂçÉñÂæ¤âÁ´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë