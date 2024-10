Aqua Timezが10月16日(水)に「虹 - From THE FIRST TAKE」と「千の夜をこえて - From THE FIRST TAKE」の2曲を配信リリースすることが決定した。

Aqua Timez「虹 - From THE FIRST TAKE」

Aqua Timez「千の夜をこえて - From THE FIRST TAKE」

「虹 - From THE FIRST TAKE」と「千の夜をこえて - From THE FIRST TAKE」は、Aqua TimezがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて披露した「虹」と「千の夜をこえて」のアレンジバージョン楽曲。Aqua Timezが出演した『THE FIRST TAKE』の動画は現在、「Aqua Timez - 虹 / THE FIRST TAKE」が約460万回再生、同じく「Aqua Timez - 千の夜をこえて / THE FIRST TAKE」が約390万回再生されている。

Aqua Timezは、10月16日(水)から東名阪ツアー『Re:connected』を全5会場で開催。2025年8月30日(土)・31日(日)には20周年ライブ『Aqua Timez 20th Thanksgiving Live「空いっぱいに奏でる祈り」』が控えている。