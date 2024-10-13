à´ñÀ×¤Î42ºÐá½÷Í¥·ó¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤ËµÓ¸÷¡Ö¾×·â¼õ¤±¤¿¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¡Ö¿´¤ÎÃæ¤«¤é²Ä°¦¤§¡¼¡¼¡¼¤Ã¡×
¡¡½÷Í¥·ó¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëà´ñÀ×¤Î42ºÐá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖEvo½÷ ¿·ÌÚ¾ìÂç²ñ¤Ë¤Æ¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤ê´ÑµÒ¤òÀú¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»³ÃÒÈÁ(42)¡á¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¡£12Æü¤Ë¿·ÌÚ¾ì1stRING¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥í¥ì¥¹Âç²ñ¡ÖEvolution¿·ÌÚ¾ìÂç²ñ#24¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÉÙ»³¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÇ®¤¤»î¹ç¡¢Ç®¤¤À¼±ç¤Ç¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸MAX¤ÊÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡×¡Ö¥´¥ó¥°Ã¡¤¯»Ñ Áª¼ê¥³¡¼¥ë ³°¹ñ¤ÎÊý¤Ø±Ñ¸ì¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ ¤½¤·¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤·¤ç ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÈþÀ¼¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬ÉÙ»³ÃÒÈÁ¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê ÃËÀ¥¢¥Ê¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ãÏÂ´¶¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤¤ä¡¢½÷À¥¢¥Ê¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡Ö¿´¤ÎÃæ¤«¤é²Ä°¦¤§¡¼¡¼¡¼¤Ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÙ»³¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢2013Ç¯¤Ë¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Â¿¤¯¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£