¥¢¥ó¥ß¥«¡¢ËüÇî³«Ëë£¶¥«·îÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ëÌ³¤á¡ÖËÜ¿¦¤ä¤«¤é¡ª¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê52¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¸öÅÄÍèÌ¤¡Ê41¡Ë¡¢LDH¤Î7¿ÍÁÈÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¡¢BALLISTIK BOYZ¤¬13Æü¡¢Âçºå¡¦¿áÅÄ¤ÎËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ç¡ÖËüÇî³«Ëë6¥«·îÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
25Ç¯4·î13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤òµÇ°¤·¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤¬Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¸ø¼°¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò½éÈäÏª¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌó1Ëü¿Í¤Î´Ñ½°¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸öÅÄ¤ÈBALLISTIK BOYZ¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡Öº£¤Ï¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ë»Ð¤µ¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸µ¡¹¤ÏÌÛ¤Ã¤ÆÊâ¤¯¥Ñ¥ê¥³¥ì¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤òïèÊâ¡Ê¤«¤Ã¤Ý¡Ë¡£²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤ò¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤é¤»¤ë¤È¡¢¡ÖËÜ¿¦¤ä¤«¤é¡ª¡×¤È¥É¥ä¤Ã¤¿¡£
ÀÄ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¡Ö¡ÊÂçºå¤Ï¡Ë¿å¤ÎÅÔ¤ä¤·¤Í¡£¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤â¿å¤¬7³ä¡£¤¢¤È¡¢»ä¤âÉþ¤òºî¤ë¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£²¿¤«ÄÌÈÎ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥ß¥«¤ÈÃç¤Î¤¤¤¤¸öÅÄ¤Ï¡¢²£»³»á¤«¤é¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÍÍê¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¤ÏÆþ¤ì¤ë·Ï¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡ÖËüÇî¤Ë¤¹¤´¤¤¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç´î¤ó¤Ç¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤ËÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È½¢Ç¤¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£