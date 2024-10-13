[10.13 ルヴァン杯準決勝第2戦](豊田ス)

※15:00開始

主審:西村雄一

副審:五十嵐泰之、坊薗真琴

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 1 ランゲラック

DF 24 河面旺成

DF 20 三國ケネディエブス

DF 34 内田宅哉

MF 55 徳元悠平

MF 8 椎橋慧也

MF 15 稲垣祥

MF 14 森島司

MF 2 野上結貴

FW 7 和泉竜司

FW 18 永井謙佑

控え

GK 16 武田洋平

DF 3 ハ・チャンレ

MF 19 重廣卓也

MF 27 中山克広

MF 33 菊地泰智

MF 66 山中亮輔

FW 10 パトリック

FW 11 山岸祐也

FW 77 キャスパー・ユンカー

監督

長谷川健太

[横浜F・マリノス]

先発

GK 21 飯倉大樹

DF 27 松原健

DF 15 上島拓巳

DF 4 畠中槙之輔

DF 2 永戸勝也

MF 6 渡辺皓太

MF 9 西村拓真

MF 20 天野純

FW 11 ヤン・マテウス

FW 10 アンデルソン・ロペス

FW 7 エウベル

控え

GK 31 白坂楓馬

DF 13 小池龍太

DF 16 加藤蓮

DF 5 エドゥアルド

MF 28 山根陸

MF 47 山村和也

FW 14 植中朝日

FW 17 井上健太

FW 23 宮市亮

監督

ジョン・ハッチンソン