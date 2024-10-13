¡Ú¶¥ÇÏ¡¦½©²Ú¾Þ¡ÛÅìÂçÂ´¡¦¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ÇÍ½ÁÛ ¡ª ËÜÌ¿¤Ï¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¡ÚÅìÂç¼°¥Ç¡¼¥¿Í½ÁÛ¡Û
¢££Çµ¡¦½©²Ú¾Þ¡Ê13Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç2000£í¡Ë
ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¤ÎTBS¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢ºù²Ö¾Þ¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤ËÂ³¤¯¡¢ÌÆÇÏ»°´§¤ÎºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë½©²Ú¾Þ¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¡£ºù²Ö¾ÞÇÏ¡¦¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤È¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¡¦¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤Î2¶¯ÂÐ·è¤Ë¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤¬ËÜÌ¿ÇÏ¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡Ú½ÐÇÏÉ½¡Û
1ÏÈ1ÈÖ¡¡¥Û¡¼¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊÌÆ3¡¿Èþ±º¡ËËÌÂ¼Í§°ì
2ÏÈ2ÈÖ¡¡¥ß¥¢¥Í¡¼¥í¡ÊÌÆ3¡¿Èþ±º¡ËÄÅÂ¼ÌÀ½¨
2ÏÈ3ÈÖ¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¡ÊÌÆ3¡¿·ªÅì¡ËÀîÅÄ¾²í
3ÏÈ4ÈÖ¡¡¥¿¥¬¥Î¥¨¥ë¥Ô¡¼¥À¡ÊÌÆ3¡¿·ªÅì¡ËÃÄÌîÂçÀ®
3ÏÈ5ÈÖ¡¡¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¡ÊÌÆ3¡¿Èþ±º¡ËC.¥ë¥á¡¼¥ë
4ÏÈ6ÈÖ¡¡¥é¥Ó¥Ã¥È¥¢¥¤¡ÊÌÆ3¡¿·ªÅì¡Ë²£»³Åµ¹°
4ÏÈ7ÈÖ¡¡¥Á¥ë¥«¡¼¥Î¡ÊÌÆ3¡¿·ªÅì¡Ë»Åç¹î½Ù
5ÏÈ8ÈÖ¡¡¥³¥¬¥Í¥Î¥½¥é¡ÊÌÆ3¡¿Èþ±º¡Ëºä°æÎÜÀ± ¢¨Ã°ÆâÍ´¼¡µ³¼ê¤«¤é¤Î¾è¤êÂØ¤ï¤ê
5ÏÈ9ÈÖ¡¡¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥ë¡ÊÌÆ3¡¿Èþ±º¡Ë²£»³Éð»Ë
6ÏÈ10ÈÖ¡¡¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡ÊÌÆ3¡¿Èþ±º¡ËÉðË
6ÏÈ11ÈÖ¡¡¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÊÌÆ3¡¿·ªÅì¡Ë¾¾»³¹°Ê¿
7ÏÈ12ÈÖ¡¡¥é¥ô¥¡¥ó¥À¡ÊÌÆ3¡¿·ªÅì¡Ë´äÅÄË¾Íè
7ÏÈ13ÈÖ¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ÊÌÆ3¡¿Èþ±º¡ËÀÐÀîÍµµª¿Í
8ÏÈ14ÈÖ¡¡¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¡ÊÌÆ3¡¿Èþ±º¡Ë¸Íºê·½ÂÀ
8ÏÈ15ÈÖ¡¡¥»¥¥È¥Ð¥¤¡¼¥¹¥È¡ÊÌÆ3¡¿·ªÅì¡ËÆ£²¬Í¤²ð
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
½©²Ú¾Þ¤ÎËÜÌ¿¤Ï¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ½ÁÛ¤â¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¥ª¥Ã¥ºÅª¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤··êÁÀ¤¤¤Ç¤â¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³°¤»¤Ê¤¤5Æ¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ý ËÜÌ¿¡§2ÏÈ3ÈÖ¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¡ÊÌÆ3¡¿·ªÅì¡ËÀîÅÄ¾²í
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
º£²ó½©²Ú¾Þ¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¥ª¡¼¥¯¥¹4Ãå°ÊÆâ¤ÎÇÏ¤Î¤¦¤Á¡¢Í£°ì¤Î´ØÀ¾ÇÏ¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç¤ÎÀïÀÓ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀîÅÄ¾²í¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ÏµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½©²Ú¾Þ¤Ç¤â²áµî10Ç¯¤Ç¡¢5²ó·Ç¼¨ÈÄ(5Ãå)°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¡¢¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã¥Ç¡¼¥¿¢ä
²áµî10Ç¯¤Î½©²Ú¾Þ¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾ÇÏ¡Ê·ªÅì½êÂ°¤ÎÇÏ¡Ë¤¬8¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç¡¢½©²Ú¾Þ¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë´ØÀ¾ÇÏ¤ÎÃæ¤ÇºÇÀèÃå¤Î4Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡û ÂÐ¹³¡§¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¡ÊÌÆ3¡¿Èþ±º¡Ë¸Íºê·½ÂÀ
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¤Èºù²Ö¾ÞÇÏ¤Î¼è¼Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êºù²Ö¾Þ1Ãå¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹2Ãå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Æó´§¤ÇÎ¾ÊýÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂÐ¹³¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥ Ã±·ê¡§¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¡ÊÌÆ3¡¿Èþ±º¡ËC.¥ë¥á¡¼¥ë
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
¥ª¡¼¥¯¥¹¤ò¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤Ç4¾¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤Ï¥¥ã¥ê¥¢5Àï¤Ç3¾¡¡¢2Ãå1²ó¤Èµ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤ËÍ¢Á÷¤·¤Æ¤Îºù²Ö¾Þ¤Ç13Ãå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Î´ØÀ¾±óÀ¬¤¬¤É¤¦¤«¤Ê¤È¡£»ä¤Ï´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç¡¢¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤òËÜÌ¿¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¡¢ÅªÃæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¤ Ï¢²¼¡§¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ÊÌÆ3¡¿Èþ±º¡ËÀÐÀîÍµµª¿Í
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
»ç±ñ¡Ê¤·¤ª¤ó¡Ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ì¥³¡¼¥É¾¡¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¤Ç¡¢¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤ä¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ê¤É¤âÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¹¡£
¡ù ·ê¡§¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡ÊÌÆ3¡¿Èþ±º¡ËÉðË
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
¤³¤³¤ÏÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì1600£í¤ÎNHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç°ÂÄê¤·¤ÆÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
¤³¤ÎÍ½ÁÛ¤À¤È»°Ï¢Ã±¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¥ª¥Ã¥º¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Çã¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£