¸µ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥¯¥í¡¼¥¹»á¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÈãÈ½¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¡ÖÆóÎ®¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤ÈÈ¯¸À
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½£Í£Æ¤Î¥È¥Ë¡¦¥¯¥í¡¼¥¹»á¤¬¡¢£Æ£×¸Å¶¶µü¸è¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëàËÜ²»á¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¡¼¥¹»á¤Ï¡¢Äï¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹»á¤È±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö£Å£é£î£æ£á£ã£è¡¡£í£á£ì¡¡£Ì£õ£ð£ð£å£î¡×¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä£±Éô¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡ÖÀè½µ¤Î¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¡¢º£¤ÎÈà¤é¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë£±½µ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë¤ÏÆóÎ®¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë£·¡½£±¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½µËö¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¤Ò¤É¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÉé¤±¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆóÎ®¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¤³¤È¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï£±Æü¤Î£Ã£Ì£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÂç¾¡¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢£µÆü¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥óÀï¤Ç£±¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥ì¥³¡¼¥É¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥í¡¼¥¹»á¤Ï¡¢£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É»þÂå¤Î£²£°£²£²Ç¯¤Ë£Ã£Ì¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¾¡Íø¤·¤¿¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤ÎÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡££Ã£Ì¤Î¥¢¥ó¥»¥à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïº£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¤â¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂÎÏ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ÊÁ°¤«¤é¡ÖÆóÎ®¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£