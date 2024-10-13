ÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤ÎÂçÀèÇÚ¤È¤Î¶¦±é¤âÏÃÂê¡ª¸µÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¡¦À¿»Ò¤ÎàÈþ¿Í²½á¤ËÈ¿¶Á¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÀ¿»Ò¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¿»Ò¤Ï¡ÖÈþÍÆ±¡¤¹¤¡¡Á°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢åºÎï¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿È±·¿¤Ç¼Ì¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤Æ¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµ´¤«¤ï¡×¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¤·¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¿»Ò¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤ËÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¤ò²ò»¶¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£10·î¤Ë¡¢¸µ±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¤¬Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤·¤¿¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¤ÎÈÖÁÈ¡ÖBeauty Man¡ÁµÜÇ÷ÇîÇ·¥¤¥±¤ª¤¸Àë¸À¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£