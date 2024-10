◆Hiro、山本舞香との密着動画公開

【モデルプレス=2024/10/13】MY FIRST STORYのボーカル・Hiro(30)が10月13日、自身のInstagramを更新。同日に結婚を発表した女優の山本舞香(27)との2ショット動画を披露した。同日、それぞれのInstagramを通じ、2パターンのスタイリングによる写真とともに結婚を発表した2人。その後、Hiroは「Dreaming of you, continued」と記し撮影の裏側を捉えた動画を公開。“新しい家族”のフレンチブルドッグ・サニーちゃんを抱きかかえた山本が、Hiroの後ろから顔を出すチャーミングな姿からスタートすると、2人はハグや手繋ぎで密着するほか、顔を近づけた“鼻キス”で幸せ溢れるる様子を披露した。さらにメンバーや2人に縁のある人物も駆けつけ、仲睦まじい姿が収められている。

◆山本舞香&Hiro、7月に熱愛報道

この動画にSNS上では「幸せが溢れてる」「本当にお似合い」「尊すぎる」「最強夫婦」「メンバーや友達が集まってるの最高」「幸せ空間」など反響が寄せられている。7月24日、「文春オンライン」にて交際が報じられた2人。記事内ではHiroが山本を抱きしめていたことなどについて報道されており、同日YouTubeを更新したHiroは、記者からの事実確認に対し「付き合ってるし、同棲してるし、抱きしめました」と山本との交際を認めたことを明かしていた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】