Netflix恋愛リアリティーシリーズ『ボーイフレンド』に出演し話題を集めているShunさんは10月7日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドで撮影したプライベートショットを披露しました。Shunさんは「みんなに共有したいディズニー旅行」とつづり、3枚の写真を載せています。東京ディズニーランドへ来園した際のショットの数々を披露。ダッフィーや『ズートピア』のニックのカチューシャを着用し、満喫している様子を公開しました。3枚目ではパイナップルのような大きなプーさんの人形を抱えており、かわいらしい姿も見せています。

モデルショットを多数公開

この投稿にさまざまな国のファンから、「We love you!」「Cuteeee」「Shun Chan kawaii」「かわいいねー!」「Kawaii is less to describe his beauty(かわいいじゃ彼の美しさを表しきれない)」「Ahh cuteeeeeeerr」「動画楽しみにしてます!」と、絶賛の声が集まっています。ShunさんはInstagramでさまざまなショットを公開。5日には「今日で出会って1年が経ちました」と、恋人であるDaiさんとのツーショットを披露しました。今後もどんな活躍を見せてくれるか楽しみですね!(文:鎌田 弘)