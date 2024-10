27歳の誕生日に結婚を報告!

俳優の山本舞香さんは、10月13日に自身のInstagramを更新。ロックバンド・MY FIRST STORYでボーカルを務めるHiroさんと結婚したことを報告しました。夫婦のツーショットに祝福の声が寄せられています。山本さんは、「We got married.」とつづり、Hiroさんとのツーショット写真9枚と、連名の結婚報告文1枚を投稿。結婚報告の文章には、「私たち、MY FIRST STORY VO.Hiro と俳優 山本舞香は 結婚いたしました事をご報告させて頂きます」と記されています。

7月に交際を公表

山本さんとHiroさんのツーショットでは、ともに金髪姿で、互いにリンクしたコーディネートに身を包む姿が印象的です。密着する2人の写真に、ファンからは「おめでとうございます これからも応援してます」「幸せそうな舞香ちゃんの笑顔が見れてこっちまで幸せな気持ちになりました」「可愛すぎる、、おめでとう」「仲良しのお二人だったし お似合いだし、素敵な報告嬉しいです」など、祝福の声が相次いで寄せられました。また、13日は山本さんの27歳の誕生日でもあることから、「舞香ちゃんの誕生日にあまりにもビックニュースすぎて驚きが隠せないけど超お似合いできらきらしててかっこいい」といったコメントも寄せられています。Hiroさんは7月24日に自身のYouTubeチャンネル「森ちゃんねる」で『週刊文春から連絡が来ました』と題した動画を公開し、山本さんとの交際を公表していました。コメント欄では「幸せになってください」といったファンからの温かい声も集まっていましたが、それから約3カ月で結婚を報告した2人。ファンにとっても喜ばしい、おめでたいニュースですね!(文:三村 伸)