永野芽郁、高速道路で発見したものにビックリ「ウニが落ちてる、しかも5個！」

女優の永野芽郁(25歳)が、10月12日に放送されたラジオ番組「三菱重工 presents 永野芽郁 明日はどこ行こ?」(TOKYO FM)に出演。サザンオールスターズの出演した「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」を見に行った時のエピソードについて語った。永野は先日、サザンオールスターズの最後の夏フェス出演となった「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」を見に行くために高速道路を走っていると、「高速道路ですよ? 高速道路にウニが落ちてたわけ。ウニ。あのトゲトゲしてる海産物のウニです。あの痛いやつね、触るとウニがトゲトゲして。『ウニが落ちてる、しかも5個! 5個ぐらいウニが落ちてる』ってマネージャーさんに言ったんですよ。マネージャーさんが『えっ、ウニですか? なんでこんなとこに。ウニ落とすとかありますか?』って」というやり取りがあったと話す。

永野によると、マネージャーが外を見たら「いや、芽郁さん。それウニじゃないっすね。それたぶんクリです」と言われたそうで、永野は「芽郁には確かにウニに見えたわけ。トゲトゲしてるからね。でも言われてみれば、ちょっとウニのトゲよりはマイルドだった。そして色も黒っぽくなくて、ちょっと茶色っぽかった」と話し、「あれはすごい、すごい、びっくりした。自分でも。だってウニに見えたんだもん。たぶんウニも食べたかったんだろうね、そん時、頭の中はウニでいっぱいで」と振り返った。