ÆéÅÄÂçÀ®¡¡Ì´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î16ºÐ¤Ï¤¦¤µ¤®¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÈôÌö¤À!
¡¡¡Ú¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥ÈJr.¡Û¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÆéÅÄÂçÀ®¡Ê16¡Ë¤Ï¡¢¤¦¤µ¤®¥«¥Õ¥§¤Ø¡£¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¤Î¥ê¥ª¤¯¤ó¡¢¥Û¡¼¥é¥ó¥É¥í¥Ã¥×¤Î¤°¤ß¤³¤Á¤ã¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢½ª»Ï¤¾¤Ã¤³¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»å²ì¡¡Æü¸þ»Ò¡Ë
¡¡²Ä°¦¤¤¡ª¤â¤¦¤³¤Î¸ÀÍÕ¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥ê¥ª¤¯¤ó¤Ï²û¤Ã¤³¤¯¤Æ¡¢´é¤Î¶á¤¯¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤°¤ß¤³¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤¤»Ò¤Ç¡¢¤Ï¤·¤ã¤®²ó¤Ã¤Æ¤ë¸µµ¤¤µ¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Â®¤¯¤Æ¿©¤¤¤·¤óË·¤Ê¤È¤³¤í¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤â¥Û¡¼¥é¥ó¥É¥í¥Ã¥×¤Î¥Õ¡¼»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¥ß¥Ë¥ì¥Ã¥¥¹¤Î¥Á¥ç¥í¤¯¤ó¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³Ø2¡¢3Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë¥Õ¡¼»Ò¤ò¤ªÉã¤µ¤ó¤¬»ô¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ»ô¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¾®³Ø5¡¢6Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¤ª»û¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬¥Á¥ç¥í¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¡¼»Ò¤ÏËÍ¤¬Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ç¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤À¤«¤é¡È»Ò¡É¤Ã¤ÆÉÕ¤±¤¿¤¯¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¡È¤Õ¡É¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¡¼»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ç¥í¤ÏÄï¤¬¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¤Ç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Á¥ç¥í¥×¡¼¤«¤é¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥Á¥ó¤Î³¬¤Ë2É¤¤¬¤¤¤Æ¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¿å°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯»þ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤«ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Õ¡¼»Ò¤Ï¤´ÈÓ¤ò¤ª»®¤ËÆþ¤ì¤ë²»¤¬¤¹¤ë¤È¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¥ç¥í¤ÏÌ¾Á°¸Æ¤ó¤À¤é¤³¤Ã¤Á¸þ¤¯¤·¡¢¥±¡¼¥¸Æþ¤Ã¤Æ¤È¸À¤Ã¤¿¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿Ê¬ÆüËÜ¸ì¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£¤ªÍø¸ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¾¾±º¶ä»Ö¤ÈÀÐÅÏÂçÏÂ¤¬¤Ê¤¼¤«¥Õ¡¼»Ò¤ò¡Ö¶ä»Ö¡×¡¢¥Á¥ç¥í¤ò¡ÖÂçÏÂ¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£°ìÈÖ¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ûß·¾®½½ÐÒ¤Ç¤¹¤Í¡£²È¤ËÍè¤Æ¡¢Ä«µ¯¤¤Æ³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¥Õ¡¼»Ò¤ò¿¨¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¤Ï¥±¡¼¥¸¤ÎÁ°¤Ë¿²¤ÃÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¡¢10¡Á15Ê¬¤¯¤é¤¤¿¨¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²Æ¤Ï¥é¥¤¥Ö¡Ö¥µ¥Þ¥¹¥Æ¥é¥¤¥Ö¡×¡¢ÉñÂæ¡ÖMASSARA¡×¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¨¤ì¹ç¤¦»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£É¬¤º¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ï¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Á´¸ø±é¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¨¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤«°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¦¤µ¤®¤Ï»ô¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤µ¤®¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥¸¡¼¤âÈô¤Ù¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÁÈ¤à¤³¤È¤äCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡þÆéÅÄ¡¡ÂçÀ®¡Ê¤Ê¤Ù¤¿¡¦¤¿¤¤¤»¤¤¡Ë2008Ç¯¡ÊÊ¿20¡Ë10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î16ºÐ¡£20Ç¯7·î1ÆüÆþ½ê¡£ÆÃµ»¤Ï¶õ¼ê¡¢¤±¤ó¶Ì¡£1¥á¡¼¥È¥ë71¡¢·ì±Õ·¿A¡£