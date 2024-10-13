´ØÀ¾¤«¤é¡È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¡É¡¡»³Î¤Î¼ÂÀ¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¡¦µÈÅÄ·É¡õÆÁ°æµÁ¼Â¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤¬MC
¡¡Âçºå¡¦ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¤¢¤¹14Æü¡Á17Æü¤ÎÌë11»þÂæ¤Ë¡È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤òÏ¢ÆüÊüÁ÷¤¹¤ë¡£»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¡¢µÈÅÄ·É¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ë¡õÆÁ°æµÁ¼Â¡Ê¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡Ë¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìMC¤òÌ³¤á¤ë¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ï´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡£TVer¡¢ABEMA¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³ÆÈÖÁÈMC¿Ø »³Î¤Î¼ÂÀ¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¡¦µÈÅÄ·É¡õÆÁ°æµÁ¼Â¡¦¸«¼è¤ê¿Þ
¢£¡Ø¥¹¥Þ¥ÛÇÁ¤¸«¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡ÍúÎò¥ÎÂ±¡Ù
10·î14Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å11»þ10Ê¬¡Á¿¼Ìë0»þ17Ê¬
½Ð±é¡§»³Î¤Î¼ÂÀ¡¿Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡¢»³Ç·Æâ¤¹¤º¡¢¤«¤é¤·Ï¡º¬¡¢ß·ÅÄÍÌé²Â¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
ÆâÍÆ¡§¤¤¤Þ¤ä¿ÍÀ¸¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥Û¡£SNS¤ÎÅê¹Æ¤ä¼Ì¿¿¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÍúÎò¤Ê¤Éµæ¶Ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¤ª¶â¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¸«¤¨¤ë»ý¤Á¼ç¤Î¿Í´ÖÀ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£½ÐÉÊ¼Ô¤Ï¥Û¥¹¥È¤ä¥ß¥·¥å¥é¥ó°ì¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤Ê¤É¡¢ÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÇÁ¤¸«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ªÊõ¥¹¥Þ¥Û¤Ð¤«¤ê¡£Èà¤é¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥¹¥Þ¥ÛÍúÎò¤ò±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¢£¡Ø¿¿ÌëÃæ¤ÎÍ·±àÃÏ¤ÇÊõÃµ¤·¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ù
10·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å11»þ17Ê¬¡Á¿¼Ìë0»þ17Ê¬
½Ð±é¡§¥À¥¤¥¢¥ó¡¿¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¡¢¥Ê¥À¥ë¡Ê¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ë¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡¢º£°æ¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«
ÆâÍÆ¡§¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¤¬¡¢ÆÍÇ¡¡Ö¿¿ÌëÃæ¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ë100Ëü±ß¤ò±£¤·¤¿¡×¤ÈÀë¸À¡£100Ëü±ß¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ä©Àï¼Ô5¿Í¤¬ÊõÃµ¤·¤ËÄ©¤à¡£¥æ¡¼¥¹¥±¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¿ô¡¹¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È»îÎý¡Ä¡£ºÇ¸å¤Ë100Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡£
¢£¡ØÀ¤¤âËö¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ·à¾ì¡Ù
10·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å11»þ25Ê¬¡Á¿¼Ìë0»þ32Ê¬
½Ð±é¡§µÈÅÄ·É¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ë¡¢ÆÁ°æµÁ¼Â¡Ê¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡Ë
ÆâÍÆ¡§NSC13´üÀ¸¤ÎÆ±´ü¤Ç¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù²¦¼Ô¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬½é¥¿¥Ã¥°¡£º£¤Ç¤â¡ÈÀ¤¤âËö¡É¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ï¤â¤Ã¤È¡ÈÀ¤¤âËö¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤¡¢ÌÑÁÛ¤ÈÆÇÅÇ¤¤ÇºÇ°¤ÎÌ¤Íè¤ò¸ì¤ë¡£
¢£¡Ø¿¼Ìë¤Î4¼¡¸µÀ¸Ãæ·Ñ¡¡¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥ï¥Ã¥Ä¥´¥Ê¥Ï¥×¥óTV¡Ù
10·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å11»þ16»þ¡Á¿¼Ìë0»þ23Ê¬
½Ð±é¡§¸«¼è¤ê¿Þ
ÆâÍÆ¡§Âçºå¤Î"¤¢¤ë¾ì½ê"4¥ö½ê¤ÈÆ±»þÀ¸Ãæ·Ñ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î4¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¡¢¤É¤ÎÃæ·ÑÀè¤ò¸«¤ë¤«ÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²¿¤¬¸«¤ì¤ë¤«¡¢²¿¤ò¸«Æ¨¤¹¤«¤Ï¸«¼è¤ê¿Þ¼¡Âè¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÂ¸ºß¡¢¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¡¢ÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¡Ä¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°É¬»ê¤Î¥ï¥Ã¥Ä¥´¥Ê¥Ï¥×¥ó¤Ê1»þ´Ö¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³ÆÈÖÁÈMC¿Ø »³Î¤Î¼ÂÀ¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¡¦µÈÅÄ·É¡õÆÁ°æµÁ¼Â¡¦¸«¼è¤ê¿Þ
¢£¡Ø¥¹¥Þ¥ÛÇÁ¤¸«¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡ÍúÎò¥ÎÂ±¡Ù
10·î14Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å11»þ10Ê¬¡Á¿¼Ìë0»þ17Ê¬
½Ð±é¡§»³Î¤Î¼ÂÀ¡¿Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡¢»³Ç·Æâ¤¹¤º¡¢¤«¤é¤·Ï¡º¬¡¢ß·ÅÄÍÌé²Â¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
ÆâÍÆ¡§¤¤¤Þ¤ä¿ÍÀ¸¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥Û¡£SNS¤ÎÅê¹Æ¤ä¼Ì¿¿¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÍúÎò¤Ê¤Éµæ¶Ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¤ª¶â¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¸«¤¨¤ë»ý¤Á¼ç¤Î¿Í´ÖÀ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£½ÐÉÊ¼Ô¤Ï¥Û¥¹¥È¤ä¥ß¥·¥å¥é¥ó°ì¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤Ê¤É¡¢ÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÇÁ¤¸«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ªÊõ¥¹¥Þ¥Û¤Ð¤«¤ê¡£Èà¤é¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥¹¥Þ¥ÛÍúÎò¤ò±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
10·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å11»þ17Ê¬¡Á¿¼Ìë0»þ17Ê¬
½Ð±é¡§¥À¥¤¥¢¥ó¡¿¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¡¢¥Ê¥À¥ë¡Ê¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ë¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡¢º£°æ¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«
ÆâÍÆ¡§¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¤¬¡¢ÆÍÇ¡¡Ö¿¿ÌëÃæ¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ë100Ëü±ß¤ò±£¤·¤¿¡×¤ÈÀë¸À¡£100Ëü±ß¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ä©Àï¼Ô5¿Í¤¬ÊõÃµ¤·¤ËÄ©¤à¡£¥æ¡¼¥¹¥±¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¿ô¡¹¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È»îÎý¡Ä¡£ºÇ¸å¤Ë100Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡£
¢£¡ØÀ¤¤âËö¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ·à¾ì¡Ù
10·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å11»þ25Ê¬¡Á¿¼Ìë0»þ32Ê¬
½Ð±é¡§µÈÅÄ·É¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ë¡¢ÆÁ°æµÁ¼Â¡Ê¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡Ë
ÆâÍÆ¡§NSC13´üÀ¸¤ÎÆ±´ü¤Ç¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù²¦¼Ô¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬½é¥¿¥Ã¥°¡£º£¤Ç¤â¡ÈÀ¤¤âËö¡É¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ï¤â¤Ã¤È¡ÈÀ¤¤âËö¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤¡¢ÌÑÁÛ¤ÈÆÇÅÇ¤¤ÇºÇ°¤ÎÌ¤Íè¤ò¸ì¤ë¡£
¢£¡Ø¿¼Ìë¤Î4¼¡¸µÀ¸Ãæ·Ñ¡¡¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥ï¥Ã¥Ä¥´¥Ê¥Ï¥×¥óTV¡Ù
10·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å11»þ16»þ¡Á¿¼Ìë0»þ23Ê¬
½Ð±é¡§¸«¼è¤ê¿Þ
ÆâÍÆ¡§Âçºå¤Î"¤¢¤ë¾ì½ê"4¥ö½ê¤ÈÆ±»þÀ¸Ãæ·Ñ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î4¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¡¢¤É¤ÎÃæ·ÑÀè¤ò¸«¤ë¤«ÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²¿¤¬¸«¤ì¤ë¤«¡¢²¿¤ò¸«Æ¨¤¹¤«¤Ï¸«¼è¤ê¿Þ¼¡Âè¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÂ¸ºß¡¢¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¡¢ÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¡Ä¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°É¬»ê¤Î¥ï¥Ã¥Ä¥´¥Ê¥Ï¥×¥ó¤Ê1»þ´Ö¡£