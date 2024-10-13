ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¡× ³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó ÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤Ø¤Î¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼»²²Ã¤á¤°¤ê
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï13Æü¡¢NHK¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤ÎÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤Ë¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥í¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¡¢³ËÊ¼´ï¤òÊÝÍ¤¹¤ë¹ñ¡¹¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éü¥ÆüËÜ¤À¤±¤¬²Ã¤ï¤êµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢³ËÇÑÀä¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤ü¥¤È¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢¾òÌó¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢ÌîÅÞ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤â¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼»²²Ã¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÖÅù´×»ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã±¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤Î²ó¤ê¤Ï³ËÊÝÍ¹ñ¤À¤é¤±¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ËÍÞ»ß¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒÊý¤Ç¤½¤ì¤ËÍê¤ê¤Ê¤¬¤éÊÒÊý¤Ç¤Ï¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤É¤¦Î¾Î©¤µ¤»¤ë¤«¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³ËÇÑÀä¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤«¤ÏÌîÅÞ¤È¤âµÄÏÀ¤·¤Ê¤¬¤éÆ»¶Ú¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£