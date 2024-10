HYDEが10月12日、神戸ワールド記念ホールにて<HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA->の初日公演を開催した。約5年ぶりのニューアルバム『HYDE [INSIDE]』CDリリースを10月16日に控える中で行われた同公演幕開けのオフィシャルレポートをお届けしたい。6月22日のZepp Haneda(TOKYO)を皮切りに、ライヴハウスツアー<HYDE [INSIDE] LIVE 2024>がスタート。昨年以上に多くの夏フェスに出演しながら、全国6ヶ所13公演を遂行した。そして、8月25日のZepp Fukuoka最終公演を終えた後も、日本国内の夏フェスやイベント出演のみならず、中国最大級の音楽フェス<2024 Dongguan Strawberry Music Festival>に出演するなど、灼熱の夏を止まることなく突き進んできた。

10月04日 広東 2024 Dongguan Strawberry Music Festival10月06日 釜山 2024 BUSAN INTERNATIONAL ROCK FESTIVAL11月05日 台北 Zepp New Taipei11月07日 香港 MacPherson Stadium(麥花臣場館)11月14日 上海 PHASE LIVE HOUSE (蜚声上海) ※追加11月15日 上海 PHASE LIVE HOUSE (蜚声上海) ※追加11月17日 成都 CH8 livehouse (CH8绿树演艺中心) ※追加11月19日 北京 M-Space (华熙LIVE五棵松M空间) ※追加11月24日 ソウル YES24 LIVE HALL11月27日 New York Brooklyn steel11月30日 Los Angeles THE NOVOand more...

●配信:2024年9月13日(金)全曲配信スタート●CD:2024年10月16日(水)発売※「完全数量限定BOX」「初回限定盤」「通常盤」予約URL:https://hyde.lnk.to/insidePR【UNIVERSAL MUSIC STORE 限定盤(CD+Blu-ray+グッズ+ブックレット)】PDCV-1269 14,850円(税込)※完全数量限定BOX・外装:特別BOX (LPサイズ)・CD:12僖廛薀好船奪ケース+赤透明スリーブケース・グッズ:Tシャツ (Lサイズ相当ワンサイズ / 素材:綿100%)・ブックレット:LPサイズ▼Blu-ray収録内容アルバム収録楽曲のMusic Video / Lyric Video(12曲分収録)<HYDE LIVE 2022>@Zepp Haneda (TOKYO)のダイジェスト映像【初回限定盤(CD+Blu-ray)】UICV-9369 6,490円(税込)・CD:12僖廛薀好船奪ケース+赤透明スリーブケース▼Blu-ray収録内容アルバム収録楽曲のMusic Video / Lyric Video(12曲分収録)【通常盤(CD)】UICV-1169 / 3,300円(税込)・CD:12僖廛薀好船奪ケース▼配信楽曲 / CD収録楽曲(全形態共通)01. INSIDE HEAD02. LET IT OUT03. PANDORA※スクウェア・エニックス『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』テーマソング04. TAKING THEM DOWN※P真・北斗無双 第4章タイアップソング05. DEFEAT※PlayStation®5版『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』イメージソング06. 6or907. INTERPLAY (Album ver.)08. ON MY OWN※TVアニメ「MARS RED」エンディングテーマ09. BELIEVING IN MYSELF※東京マラソン2020イメージソング10. BLEEDING※東海テレビ・フジテレビ系全国ネット「嗤う淑女」オープニング曲11. I GOT 66612. SOCIAL VIRUS13. LAST SONG【購入者特典】▼MONSTERS CHANCE ※アルバム封入シリアル特典CD購入者を対象とした抽選型プレゼント企画 "MONSTERS CHANCE" を実施します。●賞品内容・A賞: HYDE SPECIAL TALK EVENTご招待 300名様(予定)開催予定日:2025年1月29日(水)開催場所:東京(予定)・B賞:HYDE SPECIAL TALK EVENT生中継視聴券 2,000名様(予定)開催予定日:2025年1月29日(水)●応募期間2024年10月16日(水)AM11:00〜2024年10月21日(月)AM11:00※MONSTERS CHANCEへの応募にはCDに封入されているシリアルナンバーが必要です。※シリアルナンバーは、全形態共通で初回生産分に封入いたします。▼店舗別購入者特典・VAMPROSE STORE:A4サイズクリアファイル・Amazon:メガジャケ・その他店舗共通特典:A2サイズポスター※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせください。※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求めください。※購入特典は先着のプレゼントです。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。▼新曲「SOCIAL VIRUS」MV公開10月7日(月) 21:00 YouTubeプレミア公開https://www.youtube.com/watch?v=u0qRa42JTPI▼10月7日(月)〜10月13日(日) 新宿・ユニカビジョン毎日7時、9時、11時、13時、15時、17時、19時、21時に放映https://www.yunikavision.jp/