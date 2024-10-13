13日、東京競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1600m・15頭)は、好位追走から直線の追い比べを制した三浦皇成騎手騎乗の6番人気テイクイットオール(牡2、栗東・中竹和也厩舎)が、同じく好位から脚を伸ばした2番人気ライネリーベ(牝2、美浦・木村哲也厩舎)にクビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分37秒8(良)。

さらにハナ差の3着に5番人気ビッグヴァレイ(牝2、美浦・鹿戸雄一厩舎)が入った。なお、1番人気ジョーブラック(牡2、栗東・清水久詞厩舎)は4着に、3番人気フランキーバローズ(牡2、栗東・池江泰寿厩舎)は12着に終わった。

勝ったテイクイットオールは、父キズナ、母トップソリスト、その父War Frontという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆テイクイットオール(牡2)

騎手:三浦皇成

厩舎:栗東・中竹和也

父:キズナ

母:トップソリスト

母の父:War Front

馬主:ノースヒルズ

生産者:ノースヒルズ

【全着順】

1着 テイクイットオール 6人気

2着 ライネリーベ 2人気

3着 ビッグヴァレイ 5人気

4着 ジョーブラック 1人気

5着 フェンスブレイカー 8人気

6着 ルールーリマ 9人気

7着 パルピタシオン 10人気

8着 アドマイヤフェニー 11人気

9着 ラファエラエンゼル 15人気

10着 ベルシャイニー 12人気

11着 アップライト 4人気

12着 フランキーバローズ 3人気

13着 ユウオウマイシン 14人気

14着 オッフェンバック 13人気

15着 オルロジェール 7人気