テイクイットオールが新馬戦を勝利(撮影：下野雄規)

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　13日、東京競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1600m・15頭)は、好位追走から直線の追い比べを制した三浦皇成騎手騎乗の6番人気テイクイットオール(牡2、栗東・中竹和也厩舎)が、同じく好位から脚を伸ばした2番人気ライネリーベ(牝2、美浦・木村哲也厩舎)にクビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分37秒8(良)。

　さらにハナ差の3着に5番人気ビッグヴァレイ(牝2、美浦・鹿戸雄一厩舎)が入った。なお、1番人気ジョーブラック(牡2、栗東・清水久詞厩舎)は4着に、3番人気フランキーバローズ(牡2、栗東・池江泰寿厩舎)は12着に終わった。

　勝ったテイクイットオールは、父キズナ、母トップソリスト、その父War Frontという血統。

【勝ち馬プロフィール】
◆テイクイットオール(牡2)
騎手:三浦皇成
厩舎:栗東・中竹和也
父:キズナ
母:トップソリスト
母の父:War Front
馬主:ノースヒルズ
生産者:ノースヒルズ

【全着順】
1着　テイクイットオール　6人気
2着　ライネリーベ　2人気
3着　ビッグヴァレイ　5人気
4着　ジョーブラック　1人気
5着　フェンスブレイカー　8人気
6着　ルールーリマ　9人気
7着　パルピタシオン　10人気
8着　アドマイヤフェニー　11人気
9着　ラファエラエンゼル　15人気
10着　ベルシャイニー　12人気
11着　アップライト　4人気
12着　フランキーバローズ　3人気
13着　ユウオウマイシン　14人気
14着　オッフェンバック　13人気
15着　オルロジェール　7人気