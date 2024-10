◆山本舞香&Hiro、結婚を発表

【モデルプレス=2024/10/13】女優の山本舞香(27)とMY FIRST STORYのボーカル・Hiro(30)が10月13日、それぞれのInstagramを通じ、結婚を発表した。山本の27歳の誕生日である同日に合わせ、2人は「We got married.」と結婚を発表。連名の書面には「これからはお互い家族として支え合い、如何なる困難にも立ち向かい、苦楽を共に生きていきたいと思っております。まだまだ未熟者で至らない点の多い二人ではありますが、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます」とつづられている。

◆山本舞香&Hiro、7月に熱愛報道

◆全文

また投稿には、モノトーンとデニムを基調とした2パターンのスタイリングで揃えた2人が肩を組んだり、頬を寄せ合って密着する幸せ溢れる2ショットが収められている。山本は1997年10月13日生まれ、鳥取県出身。2011年7月号よりファッション雑誌「ニコラ」( 新潮)の専属モデルとして活動スタート。同年7月期フジテレビ系木曜劇場「それでも、生きてゆく」で女優デビューを果たした。2014年5月号をもって「ニコラ」卒業。2017年4月から2021年3月までTBS系「王様のブランチ」(毎週土曜あさ9時30分〜)にレギュラー出演するほか、2024年10月5日放送回より日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」(毎週土曜よる11時〜)のMCを務めるなど、女優・モデル業以外でも幅広く活躍している。Hiroは1994年1月25日生まれ、東京都出身。2011年8月、ロックバンド・MY FIRST STORYを結成し、Hiro名義でボーカルとして活動。2021年1月にメジャーソロデビューを果たした。7月24日、「文春オンライン」にて交際が報じられた2人。記事内ではHiroが山本を抱きしめていたことなどについて報道されており、同日YouTubeを更新したHiroは、記者からの事実確認に対し「付き合ってるし、同棲してるし、抱きしめました」と山本との交際を認めたことを明かしていた。(modelpress編集部)謹啓 秋麗の候 皆様におかれましてはご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。私たち、MY FIRST STORY Vo.Hiroと俳優 山本舞香は結婚いたしました事をご報告させて頂きます。これからはお互い家族として支え合い、如何なる困難にも立ち向かい、苦楽を共に生きていきたいと思っております。まだまだ未熟者で至らない点の多い二人ではありますが、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。謹白2024年10月13日森内寛樹山本舞香【Not Sponsored 記事】