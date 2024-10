“マイファス”こと「MY FIRST STORY」のボーカルを担当するHiro(30)と女優・山本舞香(27)が10月13日、結婚を発表した。Hiroと山本が自身のInstagramで「We got married.」というメッセージとともにツーショット写真を出して公表した。かねてから交際を伝えられた2人が、めでたくゴールインだ。Instagramでは、「私たち、MY FIRST STORY Vo.Hiroと俳優 山本舞香は結婚いたしました事をご報告させて頂きます。これからはお互い家族として支え合い、如何なる困難にも立ち向かい、苦楽を共に生きていきたいと思っております」という2人のコメントを発表している。

【写真】山本舞香とHiro、ペアルックでの変顔写真。白Tシャツ姿の山本舞香、背中がザックリあいたワンピ姿、Hiroの子供の頃のかわいすぎる写真も

Hiroは森進一(76)と森昌子(66)元夫妻の息子として知られ、兄のTaka(36)もロックバンド「ONE OK ROCK」のボーカルを務めている芸能一家だ。

一方、モデルや女優として活躍してきた山本は、今年7月末に13年間所属した芸能事務所を退所し、現在の事務所に移籍したばかり。移籍後は『ANOTHER SKY』(日本テレビ)のMCとして活躍している。

2人が結婚を発表した10月13日は、山本の27回目のバースデーでもあり、Hiroの母・昌子の誕生日でもある。特別な日に夫婦として新たな一歩を踏み出した山本とHiro。NEWSポストセブンの取材に、2人はこうコメントを寄せた。

山本は結婚の決め手について「私のことを強く想い続けてくれていることです。大切に想ってくれていることがすごく嬉しいです」とコメント。さらに「私が作ったご飯も『そんなに?』って笑えるほど、喜んでたくさん食べてくれます。今後も夫婦として、例えば美味しいご飯を食べに行って『美味しいね!』って言い合える関係で居続けたいです」と答えた。

Hiroは理想の夫婦像について「自分自身で家族になる人を選んで、その人と家族になれるって奇跡に近いことだと思っています。これからは、2人で譲り合い、支え合い、助け合えるような夫婦になっていきたいと思います」と心境を語った。

信じ合える伴侶を得た2人は、これからますます活躍の場を広げていきそうだ。