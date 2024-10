保存が増えるのにはワケがある！ 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表！（2024年9月）

保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介! 人気店から隠れた名店まで、さまざまな店がランクインしています。

今、東京エリアで注目されている店は?

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介!





【10位】あわい(自由が丘)

あわい 出典:ぼんちゃん、その愛さん

※集計期間:2024年8月25日〜2024年9月24日

9月21日放送のテレビ東京「出没!アド街ック天国」の「自由が丘」特集で「シェフが通う店」として有名な居酒屋として紹介されていました。

【9位】慶修(ときわ台)

慶修 出典:オビキンさん

<店舗情報>◆あわい住所 : 東京都世田谷区奥沢6-31-18 ロ・カーサ自由が丘 1FTEL : 03-6432-2888

多数のメディアに紹介されている、板橋区の中華料理店「慶修」。ボリュームのある「チャーハン」650円、「絶品チャーシューチャーハン」1,300円などが人気です。

【8位】三角(上野広小路)

三角 写真:お店から

<店舗情報>◆慶修住所 : 東京都板橋区東新町1-4-10TEL : 03-3955-4718

2024年7月29日にオープンした「三角」は、おばんざいや蒸しつくねなどをつまみながら飲める居酒屋です。食べログの口コミでも「料理がおいしい」「接客も雰囲気も好き」というのが多数! 気になるお店です。

【7位】アベス(恵比寿)

アベス 写真:お店から

<店舗情報>◆三角住所 : 東京都台東区上野3-18-4 ほうらいびる 1FTEL : 050-5594-1153

本場フランスのビストロのような雰囲気が人気で、SNSでも人気上昇中の「アベス」。スペシャリテの「真サバのマリネ」と「和牛クリのロースト」は必食の価値あり!

【6位】南インドキッチン(虎ノ門ヒルズ)

南インドキッチン 虎ノ門ヒルズ店 写真:お店から

<店舗情報>◆アベス住所 : 東京都渋谷区恵比寿1-26-17 阿部ビル 2FTEL : 03-6686-4773

8月27日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「インドカレーの世界」で紹介されていた「南インドキッチン」。番組では南インドで朝食の定番として親しまれている「マサラドーサ」が紹介されていました。

5位以内に入った注目店は?

【5位】EUSA(仲御徒町)

EUSA 仲御徒町店 出典:ジョニー72さん

<店舗情報>◆南インドキッチン 虎ノ門ヒルズ店住所 : 東京都港区虎ノ門2-5-5 櫻ビル 1FTEL : 050-5589-4329

こちらも8月27日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「インドカレーの世界」で紹介されていたお店です。「EUSA」では東インドの料理が食べられます。

【4位】ルート ブックス(稲荷町)

ルート ブックス 出典:sakesleeperさん

<店舗情報>◆EUSA 仲御徒町店住所 : 東京都台東区台東2-6-2 AOビル 1FTEL : 080-4145-1277

こちらも8月27日放送のTBS「マツコの知らない世界」で紹介されていたお店です。南インド・チェティナード地方の家庭料理をベースとした、普段の食事より少し豪華なミールス料理「チェティナードヴィルンドゥ」2,300円。バナナリーフの香りも楽しめます。

【3位】BOMBAY SIZZLERS(京橋)

BOMBAY SIZZLERS 写真:お店から

<店舗情報>◆ルート ブックス住所 : 東京都台東区東上野4-14-3TEL : 03-5830-2666

「ボンベイシジラーズ」も8月27日放送のTBS「マツコの知らない世界」で紹介されていたお店です。番組内では「ダルマッカニ」2,350円と「タンドリーチキン」1,150円が紹介されていました。

【2位】アーンドラ・ダイニング(渋谷)

アーンドラ・ダイニング 渋谷 出典:melan59さん

<店舗情報>◆BOMBAY SIZZLERS住所 : 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン 1FTEL : 050-5570-9918

こちらも8月27日放送のTBS「マツコの知らない世界」で紹介されていたお店で「食べログ アジア・エスニック TOKYO 百名店」にも選出されている「アーンドラ・キッチン」の姉妹店。番組では「ハイデラバード・ダム・ビリヤニ(チキン)」2,150円が紹介されていました。

保存数1位のインド料理店はこちら!

【1位】ヴェジハーブサーガ(仲御徒町)

ヴェジハーブサーガ 写真:お店から

<店舗情報>◆アーンドラ・ダイニング 渋谷住所 : 東京都渋谷区宇田川町32-7 HULIC&New UDAGAWA 4FTEL : 03-6416-5520

「ヴェジハーブサーガ」も8月27日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「インドカレーの世界」で紹介されていたお店です。なんと6位〜1位までが「マツコの知らない世界」で紹介されたお店!

番組では、ひよこ豆の粉を棒状に練った「ガッタ」入りのヨーグルトベースのカレー「ベーサンガッタカリー」が紹介されていました。

外観 出典:kitz1980さん

<店舗情報>◆ヴェジハーブサーガ住所 : 東京都台東区上野5-22-1 東鈴ビル B1FTEL : 03-5818-4154

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね!

※価格は税込です。

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

The post 保存が増えるのにはワケがある! 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表!(2024年9月) first appeared on 食べログマガジン.