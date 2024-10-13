½©Åß¤ÏÆüÃæ¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯ÈþÈ©°éÀ®¡£¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤ÎUV¥»¥é¥à¤Ç¥·¥ï²þÁ±¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡¦È©¹Ó¤ì¥±¥¢
²Æ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æü¾Æ¤±»ß¤á¤¬¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤è¤¦¤«¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊUV¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó ¥Ç¥¤¥»¥é¥à UV¡×¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ï²þÁ±¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡¢È©¹Ó¤ìËÉ»ß¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Á¤¢¤ï¤»¤ëUV¥»¥é¥à¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Ä¥ä»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢´¥Áç¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÊÝ¼¾ÎÏ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£½©Åß¤ÎUV¥±¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢ÆüÃæÍÑÈþÍÆ±Õ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½©Åß¤Ï¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤UV¥»¥é¥à¤ÇÆüÃæ¤âÈþÈ©¤Å¤¯¤ê
½©Åß¤ÎUV¥±¥¢¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤â¤È»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ï²þÁ±¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¡Ö¥ê¥ó¥¯¥ë¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¡×¤È¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡¦È©¹Ó¤ìËÉ»ß¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¡Ö¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤ÎÆüÃæÍÑÈþÍÆ±Õ¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó ¥Ç¥¤¥»¥é¥à UV¡×¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÈéÉæ²Ê³Ø¸¦µæ¤òÄÌ¤·¤ÆÈþ¤·¤µ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡ÖÌµ¸Â¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤³¤á¤¿¡¢KOSE¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥¥Ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡¢¥Î¥ó¥³¥á¥É¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¤è¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£»ç³°Àþ¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÈþÈ©¤ËÆ³¤¯À®Ê¬Àß·×
SPF50+ PA++++¤ÎUV¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¤Ç»ç³°Àþ¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥ó¥¯¥ë¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¤È¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¤ÎWÍ¸úÀ®Ê¬¤¬È©¤òÏ«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤âÈþÈ©¤Å¤¯¤ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Íê¤â¤·¤¤UV¥»¥é¥à¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2¤Ä¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ®Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èæ³ÓÅª¥Þ¥¤¥ë¥É¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢È©¤¬¤æ¤é¤®¤¬¤Á¤Ê»ä¤Ç¤âÄñ¹³¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
2¿§¤«¤éÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥¥ó¥È¡¼¥ó¤Ë¤â¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¡Ö01 ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î02¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤ÈÁÇÈ©´¶¤Î¤¢¤ë¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤¬¹¥¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢01¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥é¡¼¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¤Û¤É¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿¸ü¤ß¤ä½Å¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î±äÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£
²Æ¤Ï»ç³°Àþ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢È©¤ò·ä´Ö¤Ê¤¯¤ß¤Ã¤Á¤êÊ¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉÕ¤±¿´ÃÏ¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤á¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½©¤«¤é¤ÏÈ©¤¬³Ú¤Ë´¶¤¸¤ëUV¥±¥¢¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È©¤¬¸ÆµÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Ú¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¤É¤ó¤è¤êÈ©¤òÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë¤¹¤ëÌÀ¤ë¤µ¤È¥Ä¥ä
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÇòÉâ¤¤¹¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·Ú¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥¹¥ë¥Ã¤È¤Î¤Ó¤Æ¤¤¤¯¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥à¥é¤Ê¤¯È©¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
01¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ï¡¢¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¤ÊÈ¯¿§¤Ç¤¹¡£ÌÜ¸µ¤Î¥¯¥Þ¤äÀÖ¤ß¤Ê¤É¤ÎÈ©¥Î¥¤¥º¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¸÷¤Î³È»¶¤ÇÈ©¤¬¥Ñ¥ó¤ÈÄ¥¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ê¤ä¡¢¥¥á¤¬À°¤Ã¤Æ¤ß¤¨¤ë¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¤È¤Ì¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ä¥ä¤¬¤Þ¤È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤½©Åß¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¶Ñ°ì¤Ë´éÁ´ÂÎ¤ÎÈ©¥È¡¼¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ÎÂè°ìÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¡ª¡¡ÁÇÈ©¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤ì1ËÜ¤È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤À¤±¤Î¥Î¡¼¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ç´°À®¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£½©Åß¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤ÎUV¥»¥é¥à¤òÆüÃæ¤Î¤ª¼é¤ê¤Ë
Æý±Õ¤Ë¶á¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥è¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ä´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ø¤Î¤ªÄ¾¤·¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ËUV¥»¥é¥à¤òÅ¬ÎÌ¤Ì¤ê¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç·Ú¤¯Ã¡¤¤Ê¤¬¤é¡¢Í¾Ê¬¤ÊÈé»é¤ÈÊø¤ì¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¥ª¥Õ¡£¿¢Êª¥¨¥¥¹¤ä¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤Ê¤É¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤Ë¤è¤ê¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤â¥Á¥ã¡¼¥¸¤â¤Ç¤¤Æ¡¢°ìÀÐÆóÄ»¤Î¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤Ç¤¹¡£
½©¤Ë¤Ê¤ê¡¢UV¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤â°áÂØ¤¨¤¹¤ë»þ´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Î¶¯ÎÏ¤Ê»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿È©¤òÏ«¤ï¤ë¡¢ÈþÍÆ¸ú²Ì¤Î¹â¤¤UV¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢ÆüÃæ¤âÈþÈ©°éÀ®¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó ¥Ç¥¤¥»¥é¥à UV¡×30g
²Á³Ê¡§3,520±ß
¡Ê¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡§²ÆÌÚÄÝ°á¡Ë