MORISAKI WIN、芹澤優らが初登場！今注目の歌詞ランキングにOWVの「Frontier」が輝く

歌詞検索サービス「歌ネット」が、10月10日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、OWVの「Frontier」が輝いた。2024年10月23日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。プロデュースにDa-iCEの工藤大輝を迎え、唯一無二の存在であるOWVを巧みに描き出したポップチューン。MVには「エッジ オブ ドリーム」という副題がつけられており、メンバーが未知の世界を探検。RPGゲームのように次のステージへと向かって駆け上がるOWVの姿が表現されている。MVディレクターのKEIJUは、「視聴者に新しい冒険と発見の興奮を伝えることを意識し制作に着手しました」とコメントを寄せている。

4位には、MORISAKI WINの「ネバネバ」が初登場。2024年10月23日にリリースされる新曲であり、10月よりNHK Eテレにて放送のテレビアニメ『科学×冒険サバイバル!』オープニングテーマだ。壮大な冒険が始まるようなイントロから疾走感のあるリズミカルなメロディーに加え、様々なテーマに立ち向かう主人公の心情に寄り添いMORISAKI自身が書き下ろした歌詞が印象的でオープニングテーマに相応しい楽曲になっている。

5位には、櫻坂46の「僕は僕を好きになれない」が初登場。2024年10月23日にリリースされるニューシングル『I want tomorrow to come』収録のBACKSメンバーによる楽曲。三期生の村井優が初のBACKSメンバーとしてセンターを務める。MVは和のムードが漂う作品で、何かを憂うようなメンバーの表情や村井のアクロバティックなダンスが印象的な映像に仕上がっている。映像の監督は、櫻坂46とのタッグは初となるG2 Yuki Tsujimotoが務めた。

6位には、ハジ→の「U&I。」が初登場。2023年10月11日にリリースされた新曲だ。歌は<君のいない日々なんてもう 俺には考えられないよ 君以外のLadyは 俺には必要ない>と幕を開ける。ハジ→は自身のSNSで同曲について、「超ハジ→って感じの歌詞とメロディーです!僕がデビュー前から大好きで影響受けたレゲエミュージックの要素をたくさん盛り込んだ曲です」と投稿している。

9位には、芹澤優の「ROCK ME KISS ME feat. MOTSU」が初登場。2024年10月30日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『MFゴースト』第2期のOPテーマだ。前作同様、アニメファンに突き刺さるMOTSUとのタッグ。アグレッシヴなアッパーチューンの楽曲がノリノリの1曲となっている。

【2024年10月10日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 Frontier/OWV2位 I want tomorrow to come/櫻坂463位 海へ/syh4位 ネバネバ/MORISAKI WIN5位 僕は僕を好きになれない/櫻坂466位 U&I。/ハジ→7位 愛がすべて/Dios8位 結言/センチミリメンタル9位 ROCK ME KISS ME feat. MOTSU/芹澤優10位 初恋シンデレラ/≒JOY