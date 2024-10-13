¡Öº´Æ£¤Î½éµåÂÇ¤Á¤ËÂç¤¤Ê³å¤Ç¤¹¡×¡¡CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿ºå¿À¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤«¤é¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿Áª¼ê¤È¤Ï
CS¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ïº´Æ£¤ÎÊ³µ¯¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
¡¡ºå¿À¤ÏDeNA¤ÈÀï¤Ã¤¿CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS½éÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ò1¡Ý3¤ÈÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎºÇÂ¿¾¡ÃË¡¢µå³¦¶þ»Ø¤Î¹¥Åê¼ê¤Ç¤¢¤ëº¸ÏÓ¤ÎÅì¹î¼ù¤¬»î¹çÅÓÃæ¤ÇÉé½ý¡¢ÅÓÃæ¹ßÈÄ¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¾¡µ¡¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö¥«¥®¤Ï¤ä¤Ï¤êÅê¼êÎÏ¡×¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤ÎCS¡¡µå³¦OB¤Ï¡Öºå¿À¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡¡DeNA¤Ï¡ÖÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¤ÎÂÇÀþ¡×¤ËÃíÌÜ
¡¡¤Þ¤¿¾¡µ¡¤ò¼êÊü¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡¢Ã¸Çñ¤Ê¹¶·â¤Ë¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤«¤é¤âü¥³åü¥¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸µºå¿À¤Ç¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë³ÝÉÛ²íÇ·»á¤Ï13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊTBS·ÏÎó¡¢¸áÁ°8»þ¡Ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÎCS½éÀï¤Î»î¹çÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢³ÝÉÛ»á¤Ï¡¢ºå¿À¤¬ÇÔ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÂç¤¤Ê¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï4²ó¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤³¤Î²ó¤ÎÉ½¤ËDeNAÀèÈ¯¤ÎÅì¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æº¸Á°¤Ø±¿¤Ö¤â¡¢°ìÎÝ¤Ø¤ÎÁöÎÝÃæ¤Ëº¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤Î°ãÏÂ´¶¤Ç»°ÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¼£ÎÅ¸å¡¢ºÆ¤Ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤ê¡¢4²ó¤âÂ³Åê¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤Ï½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥Ë¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î²ó¤â»°¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¤³¤Î²ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤ÇÅì¤¬ÁöÎÝÃæ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð4²ó¤ÎÎ¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÀèÆ¬¤Îº´Æ£¤ÏÅì¤ÎÂ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡Ö»Å³Ý¤±¤òÃÙ¤¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡£¤½¤ì¤ò´ÊÃ±¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ¸Çñ¤ÊÂÇ·â¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë4²ó¤Îºå¿À¤Î¹¶·â¤¬7µå¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡¢Åì¤¬¶ì¤·¤àÃæ¤Ç¡Ö7µå¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿º´Æ£¤Î½éµåÂÇ¤Á¤ËÂç¤¤Ê³å¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ëº´Æ£¤Ë³å¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤â´Þ¤á¤ë¤È6ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Åì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÇÀþ¤â4²ó¤Þ¤Ç»¶È¯3°ÂÂÇ¤Èº´Æ£°Ê³°¤Ë¤â¹¶Î¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤³¤È¤¬ÇÔ°ø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÝÉÛ»á¤â1¡¢2ÈÖ¤òÉõ¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤ê¤ÎÀï¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¶Á¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç³ÝÉÛ»á¤âÌ¤Íè¤ò¾üË¾¤¹¤ë¼çÎÏ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤ÆÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢³å¤òÆþ¤ì¤¿¡£¡Öº£Æü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ³å¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤Åº¤¨¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤¿¤é¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤È¤Ê¤ë2ÀïÌÜ¤ÎÀï¤¤¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]