米大リーグ(MLB)・ドジャースが日本時間12日、本拠地でパドレスとの地区シリーズ第5戦に臨み、2-0で勝利。3年ぶりにリーグ優勝決定シリーズへ駒を進めた。ドジャース“奥さま会”の公式インスタグラムには、選手らを支えた妻らの集合ショットが掲載された。ドジャース先発の山本由伸はパドレスの強力打線を5回を無失点に抑える好投を見せた。チームは2回にキケ・ヘルナンデスのソロ本塁打で先制すると、7回にもテオスカー・ヘルナンデスのソロ本塁打で追加点。6回以降、エバン・フィリップスらブルペン陣が奮起。9回はブレーク・トライネンが3人でピシャリと締めた。大谷は4打数ノーヒットだった。試合後、“奥さま会”は公式インスタグラムに「The ladies behind the boys in blue!」とつづり、満面の笑みでドジャースの勝利を喜ぶ妻らの集合ショットを投稿した。この投稿を見た人からは「たくさんのサポートをありがとう!!」「最高の選手と最高の妻たち 頑張れドジャース」「本物のMVPたち」といった労いのコメントが寄せられた。